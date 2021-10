„tickr“: WDR startet neues Nachrichtenformat für junge Leute

Während der WDR hier zum einen Lob für den Versuch verdient, die Zielgruppe dort abzuholen, wo diese ohnehin unterwegs ist, werfen die Anstrengungen jedoch auch die Frage auf, ob die Öffentlich-Rechtlichen als Content-Schmiede für Instagram, Snapchat und Co. tätigt werden sollten. Werden die Inhalte hier doch hinter Login-Schranken versteckt, die interessierte Anwender geradezu dazu drängen, sich ein Konto bei der Facebook-Tochter anzulegen. Gleiches gilt für TikTok , hier ist der WDR schon länger mit dem Info-Kanal „nicetoknow“ aktiv, der sich vornehmlich an Schüler und Schülerinnen richtet.

Die neue WDR-Newsmarke zielt auf Anwender und Anwenderinnen bis zum einem Alter von rund 25 Jahren und will diese wochentags mit Nachrichtenzusammenfassungen im Videoformat versorgen. Diese sollen eine Länge von drei Minuten nicht überschreiten und vorwiegend im Hochkant-Format ausgespielt werden, um so optimal auf Mobilgeräten konsumiert werden zu können.

