Threads startet im Web – aber nicht in Deutschland

Falls ihr euch darauf gefreut habt, die Twitter- beziehungsweise X-Alternative Threads auch vom Desktop aus zu nutzen, müssen wir euch enttäuschen. Der als Ableger von Instagram ins Leben gerufene Kurznachrichtendienst ist jetzt zwar auch mit einer Webversion gestartet, soweit sich das bislang sagen lässt, ist diese aber von Deutschland aus nicht erreichbar.

Threads ist seit Anfang Juli als App-basierte Plattform für Kurznachrichten verfügbar und hat dabei einen rekordverdächtigen Start hingelegt. Die ersten zehn Millionen Nutzer konnte das Netzwerk bereits nach wenigen Stunden vermelden.

In den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ist die Threads-App allerdings nicht in den App-Stores zu finden. Ein Workaround für die Nutzung ergab sich zu Beginn, indem man für den Download der App in den amerikanischen App Store gewechselt ist. Die App ließ sich danach für ein paar Tage auch beispielsweise von Deutschland aus in vollem Umfang nutzen. Mittlerweile ist es aber in diesem Rahmen nur noch möglich, den Standard-Newsfeed von Threads aufzurufen. Sämtliche darüber hinausgehende Interaktion wird blockiert.

Instagram-Anbindung beißt sich mit EU-Datenschutz

Der Grund für diese Einschränkungen und auch die Nichterreichbarkeit der Webversion von Threads ist bei den strikten Regeln der Europäischen Union in Sachen Datenschutz zu suchen. Meta hat das Netzwerk so aufgebaut, dass es eng an Instagram angebunden ist und in der Folge auch die Nutzerdaten beider Netzwerke verknüpft sind. Man legt sich für Threads kein eigenes Benutzerkonto an, sondern nutzt hierfür seinem Instagram-Login oder erstellt wenn nicht vorhanden ein neues Konto auf Instagram.

Dieser „Daten-Crossover“ dürfte sich mit diversen datenschutzrechtlichen Vorgaben der Europäischen Union beißen und die Verantwortlichen des hinter Threads stehenden Meta-Konzerns haben es vorgezogen, bis auf weiteres auf ein Angebot ihrer Plattform in den Mitgliedsstaaten der EU zu verzichten.