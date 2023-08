Apple TV+ trailert „The Morning Show“ und „Flora and Son“

Apples Serienhit The Morning Show geht am 13. September mit der inzwischen dritten Staffel in die Verlängerung. Im Vorfeld hat Apple nun noch einen ausführlichen, zweieinhalb Minuten langen Trailer zur der kommenden Fortsetzung veröffentlicht.

Die dritte Staffel von „The Morning Show“ startet am 13. September mit den ersten beiden Folgen, die restlichen acht Episoden werden dann in wöchentlichem Abstand bis zum 8. November bereitgestellt.

In den Hauptrollen sind weiterhin Reese Witherspoon und Jennifer Aniston zu sehen, die beide zugleich auch als Co-Produzentinnen für die Serie agieren. Als Neuzugänge in der Besetzung der dritten Staffel vermeldet Apple Jon Hamm und Nicole Beharie, zudem sei Julianna Margulies wieder mit von der Partie.

Inhaltlich dreht sich in der neuen Staffel alles um die Zukunft des Sendernetzwerks United Broadcast Association (UBA). So sei ein Tech-Titan am Kauf von UBA interessiert, was in der Konsequenz zu überraschenden Allianzen unter den Mitarbeitern führt – letztendlich sei das gesamte Newsroom-Team dazu gezwungen, für seine persönlichen Werte einzustehen.

Trailer für „Flora and Son“

Am 29. September steht mit Flora and Son ein neuer Apple-Orginals-Film über Apple TV+ zum Abruf bereit. Eve Hewson spielt mit Flora eine alleinerziehende Mutter in Dublin, deren Welt durch eine Gitarre und einen Musiker aus LA wieder ins Lot gerückt wird.

„The Afterparty“ Staffel 2 enttäuscht uns

Bereits seit gestern lässt sich die mittlerweile achte Episode in der zweiten Staffel von The Afterparty über Apple TV+ abrufen. Keine Ahnung wie es euch geht, aber die neue Staffel wirkt auf uns deutlich schwächer als ihr Vorgänger.

Anstelle von „The Afterparty“ schalten wir lieber zu Disney+, dort ist die dritte Staffel von „Only Murders in the Building“ bereits bei Folge vier angelangt und erfreut uns mit Meryl Streep als Verstärkung für Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez.