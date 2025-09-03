ifun.de — Apple News seit 2001. 44 465 Artikel

Mehrere Kilometer Reichweite

SuperLink für UniFi startet mit weiteren Smarthome-Sensoren
Artikel auf Mastodon teilen.
4 Kommentare 4

Der Netzwerkausrüster Ubiquiti hat zu Jahresbeginn angekündigt, sein UniFi-System um zusätzliche Sensoren und Sicherheitskomponenten zu erweitern. Eine besondere Rolle spielt dabei die Funktechnologie SuperLink, mit deren Hilfe sich die Verbindung zwischen diesen Geräten auch über mehrere Kilometer Entfernung hinweg aufrechterhalten lässt. Mittlerweile sind die ersten SuperLink-Komponenten im Verkauf.

Neben der großen Reichweite hebt Ubiquiti vor allem die geringe Latenz und die hohe Energieeffizienz der auf diesem Weg vernetzten Geräte von SuperLink hervor. SuperLink sei vor allem für den Einsatz in Szenarien gedacht, in denen eine stabile Verbindung über große Distanzen hinweg notwendig ist. Diese Anforderung könne gleichermaßen im geschäftlichen wie im privaten Umfeld bestehen.

Ubiquiti Superlink

Bereits bei der Ankündigung hat Ubiquiti mit dem SuperLink Gateway eine Schaltzentrale vorgestellt, die sowohl die neuen SuperLink-Sensoren als auch ältere Bluetooth-Geräte des Herstellers unterstützt. Das zum Preis von 138 Euro erhältliche Gerät wird wie andere Netzwerkkomponenten von Ubiquiti direkt in die UniFi-Software eingebunden und lässt sich von dort aus einfach konfigurieren.

Weitere SuperLink-Sensoren im Anmarsch

Inzwischen hat Ubiquiti auch das Angebot der mit SuperLink kompatiblen Zubehörgeräte erweitert. So ist der bereits bei der Ankündigung des Systems vorgestellte All-In-One-Sensor jetzt zum Preis von 66 Euro erhältlich. Das Gerät erfasst Bewegungen sowie Veränderungen bei der Raumbeleuchtung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Im Video ab 1:35

Darüber hinaus liegen nun konkrete Informationen zu weiteren noch für dieses Jahr geplanten Geräten mit SuperLink-Unterstützung vor. Ein Umgebungssensor soll zum Preis von 52,80 Euro neben der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Umgebungsbeleuchtung auch auf Wasser reagieren. Noch ohne Preis hat Ubiquiti zudem einen Tür-Fenster-Kontakt, einen Bewegungsmelder und einen Glasbruchsensor für SuperLink angekündigt.
03. Sep. 2025 um 09:36 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 44.465 weitere hätten wir noch.
    4 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Mich interessiert vor allem der angekündigte Rauchmelder.

  • Temperatur und Luftfeuchtigkeit? Jetzt noch PPM und es wird äusserst interessant!

  • Mutig auf Matter komplett zu pfeifen und eine eigene Funk-Lösung rauszubringen. Wird vermutlich ein schweres Geschäft.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44465 Artikel in den vergangenen 8716 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven