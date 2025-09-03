SuperLink für UniFi startet mit weiteren Smarthome-Sensoren

Der Netzwerkausrüster Ubiquiti hat zu Jahresbeginn angekündigt, sein UniFi-System um zusätzliche Sensoren und Sicherheitskomponenten zu erweitern. Eine besondere Rolle spielt dabei die Funktechnologie SuperLink, mit deren Hilfe sich die Verbindung zwischen diesen Geräten auch über mehrere Kilometer Entfernung hinweg aufrechterhalten lässt. Mittlerweile sind die ersten SuperLink-Komponenten im Verkauf.

Neben der großen Reichweite hebt Ubiquiti vor allem die geringe Latenz und die hohe Energieeffizienz der auf diesem Weg vernetzten Geräte von SuperLink hervor. SuperLink sei vor allem für den Einsatz in Szenarien gedacht, in denen eine stabile Verbindung über große Distanzen hinweg notwendig ist. Diese Anforderung könne gleichermaßen im geschäftlichen wie im privaten Umfeld bestehen.

Bereits bei der Ankündigung hat Ubiquiti mit dem SuperLink Gateway eine Schaltzentrale vorgestellt, die sowohl die neuen SuperLink-Sensoren als auch ältere Bluetooth-Geräte des Herstellers unterstützt. Das zum Preis von 138 Euro erhältliche Gerät wird wie andere Netzwerkkomponenten von Ubiquiti direkt in die UniFi-Software eingebunden und lässt sich von dort aus einfach konfigurieren.

Weitere SuperLink-Sensoren im Anmarsch

Inzwischen hat Ubiquiti auch das Angebot der mit SuperLink kompatiblen Zubehörgeräte erweitert. So ist der bereits bei der Ankündigung des Systems vorgestellte All-In-One-Sensor jetzt zum Preis von 66 Euro erhältlich. Das Gerät erfasst Bewegungen sowie Veränderungen bei der Raumbeleuchtung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Im Video ab 1:35

Darüber hinaus liegen nun konkrete Informationen zu weiteren noch für dieses Jahr geplanten Geräten mit SuperLink-Unterstützung vor. Ein Umgebungssensor soll zum Preis von 52,80 Euro neben der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Umgebungsbeleuchtung auch auf Wasser reagieren. Noch ohne Preis hat Ubiquiti zudem einen Tür-Fenster-Kontakt, einen Bewegungsmelder und einen Glasbruchsensor für SuperLink angekündigt.