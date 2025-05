THOMSON Go Plus kombiniert TV, Tablet und Präsentationsdisplay

Mit dem Go Plus stellt THOMSON ein neues 32-Zoll-Gerät vor, das verschiedene Funktionen in einem System vereint. Das Display sitzt auf einem fahrbaren Gestell mit verstellbarer Höhe und ist mit einem Akku ausgestattet, der bis zu vier Stunden Betrieb ohne Netzanschluss ermöglicht. So lässt sich der Bildschirm sowohl im Wohnzimmer als auch im Büro oder bei Veranstaltungen einsetzen.

Das Gerät basiert auf dem Android-Betriebssystem und bietet damit Zugriff auf gängige Apps wie etwa die offizielle Apple TV+ Anwendung und die Streaming-Apps konkurrierender Dienste.

Diese lassen sich direkt über das WLAN nutzen, zudem soll sich das Display auch als Produktiv-Terminal für Anwendungen zur Dokumentenbearbeitung eignen. Die Bedienung erfolgt über den berührungsempfindlichen Bildschirm, wodurch der Umgang mit dem Gerät an ein großes Tablet erinnern soll. Die Darstellung erfolgt in 4K-Auflösung.

Technische Ausstattung im Überblick

Das 32 Zoll große Display des THOMSON Go Plus löst mit 3840 x 2160 Pixeln in Ultra-HD auf und bietet eine Bildwiederholrate von 60 Hz. Die Helligkeit beträgt 220 Nits bei einem statischen Kontrastverhältnis von 3000:1. Das Panel unterstützt 10-Bit-Farbtiefe und liefert bei einem Betrachtungswinkel von 178 Grad eine gleichmäßige Bildqualität.

Angetrieben wird das System von einem ARM-Prozessor mit acht Kernen (vier Cortex-A76 mit 2,4 GHz und vier Cortex-A55 mit 1,8 GHz) sowie einer Mali-G610-Grafikeinheit. Der Arbeitsspeicher umfasst 8 GB, ergänzt durch 64 GB internen Speicher. Für den kabellosen Zugriff stehen Bluetooth 5.1, WLAN nach Standard Wi-Fi 6 und ein integrierter Hotspot-Modus bereit.

Der integrierte Lithium-Akku mit 9.000 mAh ermöglicht bis zu vier Stunden Betrieb. Die Ladezeit beträgt rund drei Stunden. Für den Anschluss externer Geräte sind unter anderem ein HDMI-Port (2.0) sowie zwei USB-Anschlüsse (1x USB 2.0, 1x USB 3.0) vorhanden. Als Betriebssystem kommt Android mit Zugriff auf den Google Play Store zum Einsatz.

Der THOMSON Go Plus ist zu einem Preis von 999 Euro erhältlich. Eine abgespeckte Variante unter dem Namen Go TV wird für 599 Euro angeboten.