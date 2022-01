Thermomix Noir: Auf Preiserhöhung folgt Limited Edition

Noch bis Mitte Februar wird der in Wuppertal beheimatete Vorwerk-Konzern seinen Küchenzeilen-Bestseller, den originalen Thermomix TM6, in einer schwarzen Sonderedition verkaufen. Allerdings scheinen die schwarzen Modelle nicht von alleine aus den Lagerregalen zu fliegen. So ist Vorwerk inzwischen dazu übergegangen, sich mit E-Mail-Hinweisen und Sonderpreisen an Bestandskunden zu richten.

Angekündigt wurde der Thermomix Noir bereits zum Jahreswechsel. Offiziell erhältlich ist die Limited Edition zum Verkaufspreis von 1.359 Euro noch bis zum 13. Februar. Möglich ist, dass Vorwerk mit dem Sondermodell die grundsätzliche Nachfrage am Markt evaluiert und den Nachfolger des 2019 in den Markt eingeführten TM6 auch ganz regulär in mehreren Farbvarianten anbieten könnte.

All zu lange dürfte die nächste Generation des Thermomix wohl nicht mehr auf sich warten lassen. Der TM5 erschien 2014 und halbierte damit die von den Vorgängern etablierten 10 Jahre zwischen zwei Produktgenerationen.

Deutliche Preiserhöhung im November

Zuletzt hatte Vorwerk Ende des vergangenen Jahres mit einer deutlichen Preiserhöhung in der Cookidoo-Applikation auf die Thermomix-Produktlinie aufmerksam gemacht. Für die digitale Rezeptsammlung, die bis dahin zum Jahrespreis von 36 Euro angeboten wurde verlangte das Unternehmen plötzlich 48 Euro pro Jahr.

Diese müssen gezahlt werden, wenn man auf Funktionen wie „Meine Kreationen“ zugreifen, oder die von der Cookidoo-Applikation angebotenen Rezepte mit kleinen Verbesserungen an den eigenen Geschmack anpassen möchte.

Die Thermomix-Modelle lassen sich grundsätzlich auch ohne das Vorhandensein eines laufenden Cookidoo-Abonnements nutzen. Allerdings: Die auf den Transfer vorgemerkter Thermomix-Rezepte spezialisierte App dürfte bei vielen Thermomix-Besitzern jedoch einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die Lust an der Nutzung des vergleichsweise großen Küchengerätes nicht verloren wird.