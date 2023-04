The Witcher: Netflix zeigt Teaser und verzögert Freigabe

Bei The Witcher handelt es sich um eine Buchadaption der so genannten Geralt-Saga des polnischen Schriftstellers Andrzej Sapkowski, die seit Dezember 2019 auf Netflix läuft. Eine vierte Staffel der Serie ist bereits in Arbeit, soll laut Netflix jedoch auf den bisherigen Hauptdarsteller Henry Cavill verzichten müssen.

Der erste Abschnitt der dritten Staffel The Witcher, Netflix bezeichnet die Episoden 1-5 als „Volume 1“, wird ab dem 29. Juni im Katalog des Streaming-Dienstes bereitstehen. Das „Volume 2“ mit den drei letzten Episoden 6-8 wird dann mit einem satten Monat Abstand erst am 27. Juli folgen.

Die Fantasy-Serie The Witcher gehört mit zu den populärsten Netflix-Serien. Jetzt hat der Streaming-Platzhirsch über den Rollout der dritten Staffel informiert und hat gleichzeitig angekündigt, die Bereitstellung der neuen Season nicht in einem Rutsch vornehmen zu wollen.

Insert

You are going to send email to