Eufy Clean N930: Neuer Fell-Sauger für Hunde und Katzen

Eufys Clean N930 sammelt das eigesaugte Fell in einem 4,5 Liter fassenden Auffangbehälter und bringt insgesamt zehn Zubehör-Komponenten mit: Neben einem Bürstenaufsatz befindet sich ein Trimmaufsatz mit Scherkamm, eine Entfilzungsbürste, eine Reinigungsbürste und ein Sofa-Sauger im Lieferumfang. Zudem sind Scherkämme in fünf Größen (mit 3 mm, 6 mm, 12 mm, 18 mm und 24 mm) Bestandteil des Clean N930.

