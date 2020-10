„The Velvet Underground“: Apple TV+ setzt vermehrt auf Musik-Dokus

Nico-Fans unter unseren Lesern? Falls ja, ist die folgende Info für euch: Apple hat sich die Rechte an dem Dokumentarfilm „The Velvet Underground“ gesichert, den der Regisseurs Todd Haynes (unter anderem bekannt durch das romantische Drama „Carol“ mit Cate Blanchett) zusammen mit Motto Pictures und Federal Films produziert hat.

The Velvet Underground, eine Rockband aus den 60er Jahren, gehörten zu den einflussreichsten Kunst-Projekten ihrer Epoche. Im Dunstkreis von Andy Warhol unterwegs, provozierten die Musiker um Frontmann Lou Reed mit sexualisierten, düsteren Texten und experimentierten mit verschiedenen Genres wie Punk, Artrock, Rock ’n’ Roll und Protopunk.

Inzwischen wird The Velvet Underground zu den wichtigsten Bands ihrer Zeit gezählt, von der viele stilprägende Impulse ausgingen.

Dieser Meinung scheint auch Apple, die der 1965 gegründetem Combo das Schaffen eines Sounds bescheinigen, „der die Welt der Musik veränderte“.

Die Dokumentation des Filmemachers Todd Haynes zeigt in Spielfilmlänge, wie The Velvet Underground den kulturellen Einfluss ausübten, der ihnen zugeschrieben wird. Das „Apple-Original“ setzt dafür auf ausführliche Interviews mit zahlreichen Zeitzeugen und bislang unveröffentlichtes Videomaterial von Auftritten, Warhol-Filmen und experimentelle Performances.

Springsteen, Eilish, Beastie Boys

Der neue Dokumentarfilm erweitert Apples Sammlung an Musik-Dokumentationen, zu denen unter anderem der für den Emmy-Preis nominierte Film „Beastie Boys Story“ über das wegweisende Hip-Hop-Trio, die Musik-Dokumentation „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry“ und die bereits morgen erscheinende Bruce Springsteen-Dokumentation „Letter To You“ gehören.

„Letter To You“ wird zeitgleich mit dem Debüt des neuen Bruce Springsteen-Albums auf Apple TV+ erscheinen, die Billie Eilish-Dokumentation folgt am 21. Februar. „The Velvet Underground“ hat noch keinen Release-Termin.