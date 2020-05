„The Terrace“: Samsung kündigt AirPlay-Fernseher und Soundbar für Draußen an

Mit „The Terrace“ bietet Samsung künftig ein 4K-QLED-Fernsehgerät für den Außenbereich an. Als optionales Zubehör gibt es dann auch noch die ebenfalls für den Außeneinsatz konzipierte „The Terrace Soundbar“ dazu. Nicht ganz günstig allerdings, Euro-Preise liegen noch nicht vor, doch werden für das mit 55“, 65“ und 75“ Bildschirmgröße angekündigte neue TV-Gerät mindestens 3.500 Dollar fällig. Der Preis für die Soundbar liegt Samsung zufolge bei 1.200 Dollar.

„The Terrace“ und die „The Terrace Soundbar“ sind nach IP55 gegen Wasser und Staub geschützt. Ihr könnt die Geräte somit zwar nicht in den Pool werfen, doch auch starke Regenfälle oder ein versehentliches Anspritzen mit dem Gartenschlauch sollten kein Problem sein. Die Bildschirmhelligkeit von bis zu 2.000 Nits soll auch bei hellem Tageslicht für ausreichende Sichtbarkeit sorgen, zudem vermeidet laut Hersteller eine spezielle Beschichtung störende Reflexionen.

The Terrace besitzt ein sehr klares Display, um für eine erhöhte Sichtbarkeit bei allen möglichen Außenbedingungen zu sorgen. Es hat eine Helligkeitsstufe von 2.000 Nits, wodurch sichergestellt wird, dass Nutzer Inhalte auch bei hellem Tageslicht in dynamischer Bildqualität genießen können. Der QLED 4K-Bildschirm ist ideal für Sportfans: Eine hohe Bildwiederholungsrate1 sorgt für eine klare, natürliche Bildqualität, ideal für bewegungsintensive Inhalte. Zusätzlich ist der Bildschirm mit einer Antireflexionsschicht und der Adaptive Picture Technologie ausgestattet. Diese analysiert die Umgebung und optimiert daraufhin den Bildinhalt, um unerwünschte Blendeffekte zu minimieren.

Die neue Soundbar von Samsung kann über WLAN und Bluetooth auch mit anderen Audioquellen verbunden werden. Allerdings erwähnt Samsung hier bislang keine Unterstützung von AirPlay. Für das „The Terrace“-TV-Gerät wurde derweil bereits die Unterstützung von AirPlay 2 angekündigt.