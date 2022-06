The Story of Jozic: Rail Route erhält kostenlos spielbare Demo

Neben dem bereits am Dienstag vorgestellten Loco Looper möchten wir den Blick der Eisenbahnfreunde unter euch auch noch auf den etwas nüchterner gestalteten, jedoch im Gegenzug ausgesprochen komplexen Eisenbahnmanager Rail Route lenken. Denn dieser hat jüngst mit der Erweiterung The Story of Jozic eine kostenlos spielbare Demo erhalten.

Zwar müsst ihr in Rail Route auf den Anblick hübsch gestalteter Züge verzichten, schlüpft dafür jedoch in die Rolle eines Fahrdienstleiters und koordiniert aus eurer virtuellen Schaltzentrale heraus den Zugverkehr. Selbstverständlich inklusive Signalsteuerung, Weichenstellung und Streckenplanung.

Optisch erinnert das Spiel auf den ersten Blick entfernt an Mini Metro, in dem ihr ebenfalls optimale Routen planen müsst um möglichst hohe Punktzahlen zu erreichen. Rail Route gestalteten sich jedoch unweigerlich anspruchsvoller, da ihr nicht nur Zeitpläne einhalten müsst, sondern auch mit der Koordination von Signalen und Weichen, sowie der Konfiguration von Automatisierungen beschäftigt seid. Insgesamt rückt das Strategiespiel deutlich näher an die Simulation eines echten Schienennetzes heran. Womit der Titel jedoch weniger auf Gelegenheitsspieler ausgerichtet ist, sondern Enthusiasten und Tüfter herausfordern möchte, die Spaß am Lösen komplexer Aufgaben haben.

Neben einer kleinen Storykampagne, die sehr nett erzählt wird und euch ein wenig an die Mechaniken des Spiels heranführt, gibt es eine Vielzahl vorgefertigter Herausforderungen zu bestehen. Darunter findet sich auch eine Liste nachgebauter Großstädte, die auf euren Aufbau einer veritablen Bahninfrastruktur warten. Und wem das nicht genügt, der kann im integrierten Editor eigene Karten basteln und diese über den Steam Workshop mit anderen Spielern teilen.

Aktuell ist der Early Access Titel Rail Route noch bis zum 7. Juli leicht vergünstigt für 13,99 Euro auf Steam erhältlich. Vor dem Spontankauf empfehlen wir euch dennoch dringend den Blick auf die kostenlose Demo The Story of Jozic als Entscheidungshelfer.