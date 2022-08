„The Greatest Beer Run Ever“: Filmdrama mit Bill Murray für Apple TV+

Mit the greatest beer run ever startet am 30. September die Verfilmung des gleichnamigen Buches von John „Chick“ Donohue und Johanna Molloy auf Apple TV+.

Der Film erzählt die auf Tatsachen basierende Geschickte Donohues, der im Alter von 26 Jahren auf eine Barwette hin ins Kriegsgebiet von Vietnam gereist ist, um dort Freunden und Nachbarn ein Bier und ein Lächeln zu überbringen. Über den Ernst der Lage und die politische Dimension des Vietnamkrieges wird sich Donohue erst vor Ort bewusst.

Für die Regie zeichnet Peter Farrelly verantwortlich, der unter anderem schon mit Filmen wie „Me, Myself and Irene“ und „There’s Something About Mary“ Erfolge feierte. In den Hauptrollen sind Zac Efron, Russell Crowe und Bill Murray zu sehen.

Zusammen mit dem jetzt veröffentlichten Trailer zum Film hat Apple auch das Startdatum bekanntgegeben. Die Filmfassung von „the greates beer run ever“ wird vom 30. September an auf Apple TV+ verfügbar sein.