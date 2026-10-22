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On-Demand-Sync für den Mac

TerraMaster-NAS wird zur privaten Cloud: TerraSync erhält großes Update
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TerraMaster hat seine Synchronisationssoftware TerraSync aktualisiert und bringt damit eine bislang fehlende Funktion auf den Mac. Die neue On-Demand-Synchronisation ermöglicht es, Dateien eines TerraMaster-NAS direkt im Finder anzuzeigen, ohne sämtliche Inhalte auf die lokale SSD herunterladen zu müssen. Gleichzeitig erweitert der Hersteller die Möglichkeiten zur Dateifreigabe und Zusammenarbeit. Die Neuerungen stehen ab sofort zur Verfügung.

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Dateien bleiben im Finder sichtbar

Mit der On-Demand-Synchronisation können Nutzer auf die Verzeichnisstruktur ihres Netzwerkspeichers zugreifen, als wären die Dateien lokal vorhanden. Tatsächlich werden zunächst nur Platzhalter im Finder angezeigt. Erst beim Öffnen einer Datei lädt TerraSync deren Inhalt vom NAS auf den Mac.

Das spart vor allem dann Speicherplatz, wenn große Fotoarchive, Videodateien oder umfangreiche Projektordner auf dem Netzwerkspeicher liegen. Bereits heruntergeladene Dateien können anschließend manuell wieder ausgelagert werden. Alternativ soll TerraSync den belegten Speicher automatisch freigeben, wenn die lokale SSD knapp wird.

Das Prinzip kennen Mac-Nutzer bereits von iCloud Drive und Anwendungen wie Mountain Duck. Bei TerraSync liegen die Daten allerdings auf dem eigenen TerraMaster-NAS. Die neue Funktion unterstützt sowohl die bidirektionale Synchronisation als auch den einseitigen Download. Für den Offline-Zugriff müssen benötigte Dateien weiterhin lokal gespeichert sein.

Terrasync 02

Neue Freigaben mit Passwort und Ablaufdatum

Daneben erweitert TerraMaster die Dateifreigabe. Dateien aus persönlichen Verzeichnissen und Team-Ordnern können nun direkt für einzelne Nutzer oder Gruppen freigegeben werden. Dabei lassen sich unterschiedliche Berechtigungen festlegen, die vom bloßen Anzeigen bis zur Verwaltung der Inhalte reichen.

Freigabelinks können entweder für das lokale Netzwerk oder für den externen Zugriff über TNAS.online erstellt werden. Bei externen Links lassen sich zusätzlich Passwörter, Zugriffsrechte und Ablaufdaten festlegen.

Über die optionale Integration von OnlineOffice können mehrere Personen zudem gemeinsam Office-Dokumente bearbeiten. Die Versionsverwaltung ermöglicht es, Änderungen nachzuvollziehen und frühere Dateistände wiederherzustellen. TerraSync unterstützt dabei bis zu 32 Dateiversionen.

Terramaster Terrasync Mac

Aktualisierung für NAS und Mac erforderlich

Für die neuen Funktionen müssen sowohl die NAS-Anwendung als auch der Mac-Client aktualisiert werden. TerraMaster nennt hierfür TerraSync 2.1.560 unter TOS 7 auf x86-basierten NAS-Systemen sowie TNAS PC 5.2.560 für macOS. Die On-Demand-Synchronisation lässt sich anschließend in den Einstellungen der jeweiligen Synchronisationsaufgabe aktivieren.

Die Aktualisierung behebt darüber hinaus verschiedene Fehler, verbessert die Benachrichtigungen bei Synchronisationsproblemen und korrigiert unter anderem Schwierigkeiten bei der Verarbeitung von SSL-Zertifikaten.

Weitere Informationen und die vollständigen Versionshinweise stellt TerraMaster im offiziellen Support-Forum bereit. Der aktuelle Mac-Client kann über den Downloadbereich des Herstellers bezogen werden.

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