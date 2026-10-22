EA schließt BioWare und beerdigt Mass Effect 5

Nach drei Jahrzehnten und zahlreichen ikonischen Rollenspielen endet die Ära BioWare. Wie Bloomberg berichtet, gab Electronic Arts in einem offenem Brief an seine Mitarbeiter bekannt, das kanadische Entwicklerstudio nun endgültig zu schließen.

Im Zuge weiterer Umstrukturierungen nach der Übernahme von EA durch den saudischen Staatsfonds PIF streicht der Publisher nun rund 400 Stellen. Etwa 50 Arbeitsplätze davon entfallen auf BioWare, dessen Team zuletzt noch an Mass Effect 5 gearbeitet hat.

Mass Effect 5 eingestellt

Zuletzt arbeiteten laut Electronic Arts jedoch nur noch wenige Mitarbeiter aktiv an dem Projekt. Nun habe man sich entschlossen die Entwicklung final einzustellen und schließt damit einhergehend das gesamte Studio.

Fans warteten seit der ersten Ankündigung 2020 auf die Fortsetzung der epischen Rollenspielreihe. Ob EA die Arbeit an der IP zu einem späteren Zeitpunkt nochmal einem anderen Studio übertragen wird, bleibt ungewiss. Ein zeitnaher fünfter Teil der Serie ist damit jedoch vorerst vom Tisch.

30 Jahre Videospielgeschichte

Im Jahr 1995 gegründet, mauserte sich BioWare mit Erfolgstiteln wie Baldur‘s Gate, Star Wars: Knights of the Old Republik und Neverwinter Nights schnell zu einem bedeutenden Rollenspielstudio. Anfang 2008 übernahm EA das renommierte Entwicklerstudio und feierte mit den Serienhits Dragon Age und Mass Effect schnell weitere Erfolge.

Mit Mass Effect: Andromeda und dem krachend gescheiterten Online-Rollenspiel Anthem konnte BioWare jedoch nicht mehr an seine alten Erfolge anknüpfen. Auch Dragon Age: The Veilguard blieb trotz guter Kritiken kommerziell deutlich hinter den Erwartungen zurück. Nachdem BioWare zuletzt 2025 Federn lassen musste, gehen nun am Standort Edmonton endgültig die Lichter aus.