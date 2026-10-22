Nach 30 Jahren
EA schließt BioWare und beerdigt Mass Effect 5
Nach drei Jahrzehnten und zahlreichen ikonischen Rollenspielen endet die Ära BioWare. Wie Bloomberg berichtet, gab Electronic Arts in einem offenem Brief an seine Mitarbeiter bekannt, das kanadische Entwicklerstudio nun endgültig zu schließen.
Im Zuge weiterer Umstrukturierungen nach der Übernahme von EA durch den saudischen Staatsfonds PIF streicht der Publisher nun rund 400 Stellen. Etwa 50 Arbeitsplätze davon entfallen auf BioWare, dessen Team zuletzt noch an Mass Effect 5 gearbeitet hat.
Mass Effect 5 eingestellt
Zuletzt arbeiteten laut Electronic Arts jedoch nur noch wenige Mitarbeiter aktiv an dem Projekt. Nun habe man sich entschlossen die Entwicklung final einzustellen und schließt damit einhergehend das gesamte Studio.
Fans warteten seit der ersten Ankündigung 2020 auf die Fortsetzung der epischen Rollenspielreihe. Ob EA die Arbeit an der IP zu einem späteren Zeitpunkt nochmal einem anderen Studio übertragen wird, bleibt ungewiss. Ein zeitnaher fünfter Teil der Serie ist damit jedoch vorerst vom Tisch.
30 Jahre Videospielgeschichte
Im Jahr 1995 gegründet, mauserte sich BioWare mit Erfolgstiteln wie Baldur‘s Gate, Star Wars: Knights of the Old Republik und Neverwinter Nights schnell zu einem bedeutenden Rollenspielstudio. Anfang 2008 übernahm EA das renommierte Entwicklerstudio und feierte mit den Serienhits Dragon Age und Mass Effect schnell weitere Erfolge.
Mit Mass Effect: Andromeda und dem krachend gescheiterten Online-Rollenspiel Anthem konnte BioWare jedoch nicht mehr an seine alten Erfolge anknüpfen. Auch Dragon Age: The Veilguard blieb trotz guter Kritiken kommerziell deutlich hinter den Erwartungen zurück. Nachdem BioWare zuletzt 2025 Federn lassen musste, gehen nun am Standort Edmonton endgültig die Lichter aus.
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— BioWare (@bioware) October 21, 2026
Es ist wirklich schade, was aktuell in der Gaming-Industrie los ist.
Es werden massenhaft Studios geschlossen, darunter auch echte Perlen. Zuletzt auch bei Sony, was da für Studios geschlossen wurden.. für Gamer nur schwer nachvollziehbar.
Trauriger Tag in der Videospiel Geschichte. Die 3 Mass Effect Teile haben mich in meiner Jugendzeit begleitet und mir tausende fantastische Spielstunden geschenkt. Meiner Tochter habe ich einen Namen aus diesem Universum gegeben. Ich habe mich damals wahnsinnig über den Teaser von Mass Effect 5 gefreut, nun wird es für immer ein Traum bleiben. Schade
Dieses ewige hin und her ist endlich zu Ende. Ich bin wirklich traurig dass Mass Effect nicht mehr weitergeht.
Wie kann man nur so ein Spiel mit der Marke einfach sterben lassen….
:'(
BioWare war schon lange nicht mehr das, was sie früher mal waren.