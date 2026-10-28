ifun.de — Apple News seit 2001. 47 451 Artikel

Externe und interne SSD?

GTA VI wird zum Speicherfresser: So schafft ihr Platz auf der PS5
Artikel auf Mastodon teilen.
13 Kommentare 13

In wenigen Wochen geht es zurück nach Vice City – und offenbar könnte „Grand Theft Auto VI“ schon vor dem ersten Spielstart für Platzprobleme sorgen. Laut einer inoffiziellen Auswertung von PlayStation Game Size soll der Download auf der PlayStation 5 rund 210 GB umfassen. Rockstar hat die Angabe bislang nicht bestätigt. Sicher ist dagegen: GTA 6 erscheint am 19. November, der Vorabdownload beginnt bereits am 12. November. Wer noch eine ältere PS5 mit 825-GB-SSD besitzt, sollte seinen freien Speicherplatz deshalb rechtzeitig überprüfen.

Ps5 Gta Vi Vorbestellen 2

Erst einmal kostenlos Speicherplatz schaffen

Bevor ihr Geld für zusätzlichen Speicher ausgebt, lohnt sich ein Blick in die Einstellungen der Konsole. Unter „Einstellungen > Speicher > Konsolenspeicher > Spiele und Apps“ zeigt die PS5, welche Titel besonders viel Platz beanspruchen. Nicht mehr benötigte Spiele lassen sich hier löschen und bei Bedarf erneut herunterladen.

Wer allerdings eine umfangreiche Spielesammlung besitzt oder größere Downloads vermeiden möchte, kann vorhandene Spiele auf einen externen USB-Speicher auslagern. Diese Möglichkeit bietet Sony bereits seit einigen Jahren an.

Externe SSD: Spiele auslagern statt löschen

Eine passende Lösung ist beispielsweise die Lexar SL500 mit 1 TB Speicherplatz. Die kompakte SSD wird über USB angeschlossen und bietet deutlich mehr Platz für bereits installierte Spiele. Als kleines Extra kann sie sogar am iPhone angeschlossen werden. Alternativ gibt es die SL500 auch mit 4 TB.

Ps5 Dashboard

Abhängig vom den Einstellungen, ist der Speicher schon auf den Startbildschirm sichtbar.

Allerdings gibt es eine wichtige Einschränkung: PS5-Spiele können auf externen Laufwerken gespeichert, aber nicht direkt davon gestartet werden. Wer einen ausgelagerten Titel erneut spielen möchte, muss ihn zunächst zurück auf den internen Speicher kopieren. PS4-Spiele lassen sich dagegen unmittelbar von der externen SSD starten.

Der Vorteil: Das Zurückkopieren geht in der Regel schneller als ein erneuter Download. Sony unterstützt externe USB-Laufwerke mit 250 GB bis 8 TB Speicherkapazität. Achtet bei der Einrichtung darauf, dass die PS5 den Datenträger formatiert und dabei vorhandene Daten löscht.

Ps5 Interner Speicher

Interne SSD: Mehr Platz zum direkten Spielen

Wer seine Spielesammlung dauerhaft erweitern möchte, sollte über eine interne M.2-SSD nachdenken. Dafür besitzt die PlayStation 5 einen zusätzlichen Steckplatz. Passende Module können bis zu 8 TB Speicherplatz bieten. Anders als bei USB-Laufwerken lassen sich PS5-Spiele darauf direkt installieren und starten.

Als Beispiel bietet sich die Lexar PLAY 2280 mit 2 TB an. Sie unterstützt PCIe 4.0, erreicht laut Hersteller Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7.400 MB/s und bringt bereits einen Kühlkörper mit. Damit erfüllt sie die wesentlichen Anforderungen, die Sony für den SSD-Einbau nennt.

Ob sich die Anschaffung lohnt, hängt letztlich von eurer Spielesammlung ab. Wer nur gelegentlich spielt, dürfte mit etwas Aufräumen auskommen. Wer dagegen viele große Titel dauerhaft installiert lassen möchte, profitiert von zusätzlichem Speicher. Und angesichts der möglichen 210 GB für GTA 6 könnte sich die Investition schneller bezahlt machen als gedacht. Übrigens kommt die „physische“ Version von GTA 6 einige Tage früher, sodass ihr auch hier den Download vorab starten könnt.

Produkthinweis
Grand Theft Auto VI - PlayStation 5 (Code in der Box) 78,99 EUR

Produkthinweis
Lexar SL500M Externe SSD, 1 TB, mit magnetischem Set, SSD, tragbar, USB3.2 Gen2x2, Lesegeschwindigkeit bis zu 2000 MB/s... 189,99 EUR

Produkthinweis
Lexar Play 2280 2TB SSD mit Kühlkörper, PCle Gen 4x4 NVMe, perfekt für PS5, Geschwindigkeit bis zu 7400 MB/s... 289,68 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
28. Okt. 2026 um 15:07 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 47.451 weitere hätten wir noch.
    13 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • 210gb finde ich jetzt nicht viel für gta6. Call of duty hat gefühlt schon immer soviel Platz eingenommen. Habe eher mit 700gb gerechnet.

  • „Wer noch eine ältere PS5 mit 825-GB-SSD besitzt, sollte seinen freien Speicherplatz deshalb rechtzeitig überprüfen.“

    Was heißt „ältere“? Ich hab die Tage erst bei Amazon die „Digitale Edition“ gekauft (mit 825GB) und dachte eigentlich, dass sie recht aktuell ist.

  • Auslagern = werden Updates automatisch installiert oder nicht? Sonst bleib ich beim Download.

  • Nur 200 GB?!? Hört sich aber echt nach wenig an… dachte eher 400+ GB

  • Angesichts der speicherpreise, kann man ja fast schon eine gebrauchte ps5 erwerben

  • Als XBOX Series X Besitzer fühle ich mich hier diskriminiert ;)
    Habt ihr aber tatsächlich auch Speichertipps konkret für die XBOX?

  • Dann spiel ich halt Ocarina Of Time…

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 47451 Artikel in den vergangenen 9136 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven