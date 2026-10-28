GTA VI wird zum Speicherfresser: So schafft ihr Platz auf der PS5

In wenigen Wochen geht es zurück nach Vice City – und offenbar könnte „Grand Theft Auto VI“ schon vor dem ersten Spielstart für Platzprobleme sorgen. Laut einer inoffiziellen Auswertung von PlayStation Game Size soll der Download auf der PlayStation 5 rund 210 GB umfassen. Rockstar hat die Angabe bislang nicht bestätigt. Sicher ist dagegen: GTA 6 erscheint am 19. November, der Vorabdownload beginnt bereits am 12. November. Wer noch eine ältere PS5 mit 825-GB-SSD besitzt, sollte seinen freien Speicherplatz deshalb rechtzeitig überprüfen.

Erst einmal kostenlos Speicherplatz schaffen

Bevor ihr Geld für zusätzlichen Speicher ausgebt, lohnt sich ein Blick in die Einstellungen der Konsole. Unter „Einstellungen > Speicher > Konsolenspeicher > Spiele und Apps“ zeigt die PS5, welche Titel besonders viel Platz beanspruchen. Nicht mehr benötigte Spiele lassen sich hier löschen und bei Bedarf erneut herunterladen.

Wer allerdings eine umfangreiche Spielesammlung besitzt oder größere Downloads vermeiden möchte, kann vorhandene Spiele auf einen externen USB-Speicher auslagern. Diese Möglichkeit bietet Sony bereits seit einigen Jahren an.

Externe SSD: Spiele auslagern statt löschen

Eine passende Lösung ist beispielsweise die Lexar SL500 mit 1 TB Speicherplatz. Die kompakte SSD wird über USB angeschlossen und bietet deutlich mehr Platz für bereits installierte Spiele. Als kleines Extra kann sie sogar am iPhone angeschlossen werden. Alternativ gibt es die SL500 auch mit 4 TB.

Abhängig vom den Einstellungen, ist der Speicher schon auf den Startbildschirm sichtbar.

Allerdings gibt es eine wichtige Einschränkung: PS5-Spiele können auf externen Laufwerken gespeichert, aber nicht direkt davon gestartet werden. Wer einen ausgelagerten Titel erneut spielen möchte, muss ihn zunächst zurück auf den internen Speicher kopieren. PS4-Spiele lassen sich dagegen unmittelbar von der externen SSD starten.

Der Vorteil: Das Zurückkopieren geht in der Regel schneller als ein erneuter Download. Sony unterstützt externe USB-Laufwerke mit 250 GB bis 8 TB Speicherkapazität. Achtet bei der Einrichtung darauf, dass die PS5 den Datenträger formatiert und dabei vorhandene Daten löscht.

Interne SSD: Mehr Platz zum direkten Spielen

Wer seine Spielesammlung dauerhaft erweitern möchte, sollte über eine interne M.2-SSD nachdenken. Dafür besitzt die PlayStation 5 einen zusätzlichen Steckplatz. Passende Module können bis zu 8 TB Speicherplatz bieten. Anders als bei USB-Laufwerken lassen sich PS5-Spiele darauf direkt installieren und starten.

Als Beispiel bietet sich die Lexar PLAY 2280 mit 2 TB an. Sie unterstützt PCIe 4.0, erreicht laut Hersteller Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7.400 MB/s und bringt bereits einen Kühlkörper mit. Damit erfüllt sie die wesentlichen Anforderungen, die Sony für den SSD-Einbau nennt.

Ob sich die Anschaffung lohnt, hängt letztlich von eurer Spielesammlung ab. Wer nur gelegentlich spielt, dürfte mit etwas Aufräumen auskommen. Wer dagegen viele große Titel dauerhaft installiert lassen möchte, profitiert von zusätzlichem Speicher. Und angesichts der möglichen 210 GB für GTA 6 könnte sich die Investition schneller bezahlt machen als gedacht. Übrigens kommt die „physische“ Version von GTA 6 einige Tage früher, sodass ihr auch hier den Download vorab starten könnt.