Telik für Mac: Geheimtipp für anonyme YouTube-Abos

Dabei findet man sich in Telik schnell zurecht. Die Anwendung zeigt euch standardmäßig alle bislang hinzugefügten Kanäle und alle vergebenen Schlagwörter an. Beim Hinzufügen neuer Kanäle könnt ihr diese mit einem oder mehreren Schlagwörtern versehen. Wählt ihr das Schlagwort anschließend in der Seitenleiste von Telik aus, zeigt die Anwendung alle Videos von Kanälen, die ihr mit dem selben Schlagwort versehen habt, chronologisch sortiert an.

Insert

You are going to send email to