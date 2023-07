200 Euro Kulturguthaben: Kulturpass soll auf Jüngere ausgeweitet werden

Seit Mitte Juni haben alle Menschen die in diesem Jahr 18 werden (oder schon wurden) Zugriff auf den so genannten Kulturpass . Das Angebot der Bundesregierung, das in diesem Jahr erstmals zur Verfügung gestellt wird, versorgt alle interessierten Nutzer mit einem Kultur-Budget in Höhe von 200 Euro. Geld, das auf einem Digitalen Marktplatz für Kulturangebote wie Konzertbesuche, Platten, Musikinstrumente, Workshops und mehr ausgegeben werden kann. Große Versandkonzerne sind allerdings von dem Angebot ausgenommen.

