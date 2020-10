Telekom und O2 kooperieren beim Glasfaser-Ausbau

Die Telekom und die O2-Mutter Telefónica raufen sich weiter zusammen und weiten ihre Kooperation im Festnetzbereich über die bestehenden VDSL- und Vectoringanschlüsse hinaus auch auf reine Glasfaseranschlüsse aus. Telefónica Deutschland kann seinen O2-Kunden somit künftig auch Glasfaser-Hausanschlussleistungen (FTTH) der Telekom anbieten.

Die erweiterte Vereinbarung soll im Frühjahr 2021 in Kraft treten, setzt allerdings noch die regulatorische Zustimmung voraus, insbesondere muss die Bundesnetzagentur sicherstellen, dass die Wettbewerbsfähigkeit aller Marktteilnehmer durch die Kooperation nicht beeinträchtigt wird.

Netzagentur signalisiert grünes Licht

Die Behörde signalisiert allerdings schon im Vorfeld grünes Licht. So habe man stets betont, dass angesichts der besonderen Herausforderungen des Breitbandausbaus freiwilligen kommerziellen Vereinbarungen zwischen den Marktakteuren der Vorzug zu geben ist. Es sei lediglich noch zu prüfen, ob der im Vertrag vereinbarte Zugang der Telefónica zum Netz der Telekom den Regulierungsvorgaben entspricht.

Die Bundesnetzagentur begrüßt die Vereinbarung. Das ist ein gutes Signal für weitere Kooperationen zwischen den Marktakteuren. Ich hoffe, dass sich der Open-Access-Gedanke durchsetzt und es daher nunmehr auch in anderen Konstellationen zu freiwilligen Vereinbarungen über die (Mit)Nutzung der jeweiligen Netze kommen wird – auch wenn die Positionen dort derzeit noch etwas weiter auseinanderliegen.

Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur

Bessere Auslastung der Systeme

O2 und die Telekom sehen in der Übereinkunft einen wegweisenden Schritt für den Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur in Deutschland, von der nach Meinung des Telekom-Chefs Dirk Wössner viele Menschen und Unternehmen profitieren werden. Seitens der Telekom freut man sich zudem über die damit verbundene verbesserte Planungssicherheit, so erlaube es das neue Kontingentmodell, die Auslastung der eigenen Netze langfristig zu sichern, während man der Telefónica zu günstigen Konditionen gesicherten Zugriff bereitstellt.

O2-Kunden sollen dank der Kooperation im FTTH-Bereich künftig von Internetanschlüssen mit Geschwindigkeiten von bis zu 1 GBit/s profitieren. Über VDSL sind bisher schon Geschwindigkeiten von bis zu 250 Mbit/s möglich. Das von O2 mitbenutzte VDSL-Netz der Telekom erreicht derzeit rund 33 Millionen Haushalte in Deutschland. Mit Glasfaseranschlüssen sind hierzulande bislang 1,8 Millionen Haushalte versorgt, der Ausbau soll in den kommenden Jahren jedoch deutlich beschleunigt werden.