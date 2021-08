Telekom: Schnelleres Kabel-Internet bei Glasfaser-Hausanschluss

Die Telekom will die Glasfasernutzung vereinfachen und Kunden in Häusern, in denen bereits ein TV-Kabelnetz auf Koaxialkabel-Basis vorhanden ist, mit höheren Bandbreiten ausstatten, sofern das Gebäude selbst über Glasfaser angeschlossen ist.

Anstatt jede Wohn- oder Geschäftseinheit direkt per Glasfaser anzubinden, kann auch ein vorhandenes klassisches Kabelnetz für die Hausverteilung genutzt werden. Mit dem Glasfaser-Hausanschluss verbunden, können über das Fernsehkabel so Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 MBit/s im Download und 200 MBit/s im Upload realisiert werden. Bislang war bei den Kabelanschlüssen der Telekom bei 500 MBit/s im Download und 25 MBit/s im Upload Schluss.

Die Telekom betont in diesem Zusammenhang, dass man den Kupferanteil auf der Endkunden-Netzebene somit möglichst gering halten und entsprechend stabile und schnelle Verbindungen garantieren könne. Während sich bei der Telekom lediglich die an den Glasfaser-Hausanschluss angebundenen Kabel-Parteien die Hochleistungsanbindung teilen, liegt dieser Knotenpunkt bei konkurrierenden Betreibern meist in einem deutlich entfernten Verteilerkasten und muss demnach auch weitaus mehr angebundene Anschlüsse versorgen.

Voraussetzung für die Verfügbarkeit ist zunächst ein Glasfaser-Hausanschluss. Darauf basierend sollten die erweiterten Leistungspakete über die „Zuhause“-Pakete der Telekom zu buchen sein.