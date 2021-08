Kensington: Kompaktes USB-C-Dock will mit Stoffoberfläche punkten

Kensington Deutschland nennt noch keinen Euro-Preis für das neue Zubehör. In den USA geht das Dock mit der Produktnummer SD1650P zum Preis von 109 Dollar an den Start. Im Lieferumfang ist ein 28 Zentimeter langes Anschlusskabel enthalten.

Vergleichbare Leistungsdaten lassen sich ohne Zweifel auch bei günstigeren Anbietern finden. Kensington will quasi als Bonus mit der Verarbeitung und Haptik des Docks punkten. So sollen die matte Soft-Touch-Beschichtung und eine weiche Stoffoberfläche für Schutz und ein angenehmes Nutzererlebnis sorgen.

