Endlich: Telekom MagentaTV App erreicht den Apple TV

Es war überfällig: Die offizielle MagentaTV App der Deutschen Telekom, lässt sich nun auch auf dem Apple TV installieren und nutzen – und dies unabhängig davon, ob sich die Telekom auch um euren Internet-Anschluss kümmert oder nicht. MagentaTV wird inzwischen nämlich mehr als eigenständiger Streaming-Dienst mit exklusiven Videoinhalten vermarktet, denn als TV-Angebot für Telekom-Kunden, wie damals Entertain mit Receiver und Co.

Apple TV zählt gegen Geräte-Limit

Wie die Telekom soeben mitteilt, steht die MagentaTV App jetzt auch für Apples Set-Top-Box zur verfügung und ist kompatibel mit dem Apple TV der 4. Generation und neuer.

Ist ein laufender MagentaTV-Vertrag vorhanden, lässt sich die App zum Zugriff auf das Live TV-Programm nutzen (laut Telekom senden hier inzwischen mehr als 50 Sender in HD) und auf die so genannte Megathek, in der die Telekom viele Serien und Filme zum On-Demand-Abruf bereitstellt.

Ebenfalls auf dem Apple TV nutzbar: Die MagentaTV-Komfortfunktionen wie Instant Restart, Timeshift und der so genannte Cloud Recorder auf dem sich bis zu 50 Stunden „mitgeschnittener“ Inhalte ablegen und zum direkten Zugriff vorhalten lassen.

MagentaTV auch ohne Telekom-Anschluss

Laut Telekom zählt die MagentaTV App auf dem Apple TV gegen das Limit von bis zu fünf Geräten mit drei parallelen Streams.

MagentaTV kostet mindestens 10 Euro pro Monat. Die Telekom bietet zwei Tarife mit je 24 Monaten Vertragslaufzeit und zwei Flex-Tarife an, die sich monatlich kündigen lassen. Bei den monatlich kündbaren Tarifen verfügt allerdings nur der 15 Euro teure „Smart Flex“-Tarif über die Integration von TVNow-Premium, das den Zugriff auf Live-TV-Inhalte ermöglicht. Im regulären Flex-Tarif, der monatlich gekündigt werden kann und nur 10 Euro kostet sind diese nicht enthalten.