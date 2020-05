Telekom-Konferenz mit Edward Snowden im Livestream

Mit der Veranstaltungsreihe DIGITAL X richtet sich die Telekom in erster Linie an Geschäftskunden. Unter dem Motto „Innovation durch Kooperation“ befasst sich die Konferenz mit zeitgemäßen Themen sowie Angeboten und Lösungen rund um den Bereich Digitalisierung. Bereits in den vergangenen Jahren konnte die Telekom hier mit prominenten Gastrednern aufwarten. In diesem Jahr dürfte Edward Snowden für besonderes Interesse auch außerhalb von Business-Kreisen sorgen.

Der ehemalige CIA-Mitarbeiter und Whistleblower wird am 19. Mai auf der virtuellen Bühne der Konferenz auftreten. Die DIGITAL X findet aus gegebenem Anlass in diesem Jahr erstmals ausschließlich online statt. Dies erlaubt es dann allerdings auch, dass sich jedermann für die Teilnahme registrieren und den Auftritt von Edward Snowden mitverfolgen kann.