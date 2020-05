Disney+ zählt 54,5 Millionen Abonnenten

Trotz der erweiterten Verfügbarkeit von Disney+ muss Disney angesichts der Coronakrise mit massiven Verlusten zurecht kommen. Die Aktie des Konzerns hat seit Februar massiv Federn gelassen und die nun veröffentlichten Quartalszahlen (PDF) bestätigen diesen Trend. Der erwirtschaftete Überschuss ist im Vergleich zum Vorjahresquartal um 90 Prozent zurückgegangen.

Disney erklärt die Verluste mit der außergewöhnlichen Situation, so zeige sich das Unternehmen nicht nur durch die Schließung der Themenparks, sondern auch durch die eingestellte Produktion in den Filmstudios und den Ausfall von Kreuzfahrten hart getroffen – Disney betreibt mit Disney Cruise eine eigene Reederei.

Der Start von Disney+ in weiteren Ländern wirkt sich dabei negativ auf die Bilanz aus. Hier zusätzlich erzielte Einnahmen dürften angesichts des späten Starts im März und der kostenlos angebotenen Testphasen kaum eine Rolle spielen. Dagegen schlagen die im Vorfeld ausgerollten Werbemaßnahmen bereits voll zu Buche, so muss Disney in den ersten drei Monaten des Jahres mit 812 Millionen Dollar einen deutlich höheren Verlust im Streaming-Bereich hinnehmen, also dies im Vorjahresquartal mit 385 Millionen Dollar der Fall war.

Eine Erfolgsmeldung hat Disney dann allerdings doch noch zur Hand. Mit einer Zahl von 33,5 Millionen zahlender Abonnenten (Stand 28. März) konnte Disney+ den in den USA populären Streaming-Anbieter Hulu überholen. Dieser liegt mit 32,1 Millionen Abonnenten knapp dahinter.

Der positive Einfluss von Corona und dem Produktstart in neuen Ländern auf die Abonnentenzahlen von Disney+ wird in den Wochen nach dem Quartals-Stichtag deutlich. Bereits Anfang April sprach Disney von 50 Millionen zahlenden Abonnenten und im Rahmen der Bekanntgabe der Quartalszahlen wurde nun die Zahl von 54,5 Millionen Abonnenten weltweit genannt.