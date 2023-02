Aerial: Update für den Apple-TV-Bildschirmschoner auf dem Mac

Zusätzlich ist ein Abstecher in den Einstellungsbereich „Schreibtisch & Dock“ empfehlenswert. Über die Taste „Aktive Ecken“ kann man hier beispielsweise konfigurieren, dass der der Bildschirmschoner sofort aktiviert wird, wenn man mit der Maus in eine bestimmte Bildschirmecke fährt.

Die neue, von iOS inspirierte Ansicht der Systemeinstellungen von macOS Ventura ist für uns weiterhin gewöhnungsbedürftig. Das Ganze fühlt sich unrund an und man muss ein paar Ecken mehr umkurven, bis man seinen Bildschirmschoner in vollem Umfang konfiguriert hat.

Um Aerial auf dem Mac zu installieren, müsst ihr lediglich die auf der Projektwebseite zum Download bereitstehende Zip-Datei herunterladen und doppelklicken. macOS legt den Bildschirmschoner dann direkt am richtigen Ort ab und öffnet den entsprechenden Bereich in den Systemeinstellungen für die erweiterte Konfiguration. Ihr könnt hier unter anderem festlegen, welche Videos gezeigt werden sollen und bestimmen, welche der sogenannten „Overlays“ ihr ergänzend sehen wollt. Hier stehen dann die Uhr und Wetterinfos zur Verfügung, MacBook-Nutzer können beispielsweise auch den aktuellen Akku-Stand einblenden.

