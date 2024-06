Paramount+ – Die Highlights im Juli und August

Paramount+ hat seiner Programm-Highlights für die beiden Sommermonate Juli und August genannt. Insgesamt acht Neuzugänge in diesem Zeitraum sind dem Videodienst zufolge besonderes erwähnenswert.

Transformers: EarthSpark

Ab 10. Juli – Staffel 2a – 9 Episoden

Ein Jahr später treten die Autobots und Terraner gegen die Decepticons an, um die Splitter des Embersteins einzusammeln, bevor die Geheimnisse, die unter ihrer verschlafenen Stadt begraben sind, wieder auftauchen und Chaos verursachen.

Melissa Etheridge: I'm Not Broken

Ab 10. Juli – Staffel 1 – 2 Episoden

Melissa Etheridge: I'm Not Broken erzählt eine inspirierende Geschichte von Heilung und Transzendenz durch die Kraft der Musik, wenn fünf Insassinnen der Topeka Correctional Facility, einem Frauengefängnis in Kansas, Briefe an Etheridge schreiben, die sie dann als Inspiration nutzt, um einen Originalsong für sie zu schreiben und aufzuführen. Nachdem sie kürzlich ihren Sohn durch Opioide verloren hat, arbeitet Etheridge daran, den Kreislauf der Sucht zu verstehen und zu durchbrechen, während sie sich mit diesen Frauen verbindet, die so oft von der Gesellschaft vergessen werden.

Top Gear Australia

Ab 19. Juli Staffel 1 – 8 Episoden

Von atemberaubenden Rennen durch kultige Landschaften bis hin zu ausführlichen Berichten über die neuesten automobilen Wunderwerke – Top Gear Australia bietet die Spannung und Unterhaltung, die Fans auf der ganzen Welt lieben.

Mean Girls – Der Girls Club

Ab 26. Juli – Comedy/Musical

Die neue Schülerin Cady Heron wird von der elitären Gruppe „The Plastics“, angeführt von der durchtriebenen Regina George und ihren Lakaien Gretchen und Karen an der Spitze, in die soziale Nahrungskette aufgenommen. Als Cady jedoch den großen Fehler begeht, sich in Reginas Ex-Freund Aaron Samuels zu verlieben, gerät sie selbst in das Fadenkreuz der gefürchteten Anführerin. Während Cady sich mit Hilfe ihrer verstoßenen Freunde Janis und Damian daran macht, Regina die Stirn zu bieten, muss sie lernen, sich selbst treu zu bleiben, während sie sich im wildesten Dschungel von allen zurechtfindet: der Highschool.

Self Reliance

Ab 9. August – Comedy

Ein Mann, der die Möglichkeit hat, an einer Reality-Show teilzunehmen, in der es um Leben und Tod geht, entdeckt, dass es eine Menge zu leben gibt.

Büro der Legenden

Ab 15. August – Staffel 1 – 5 – Alle Episoden

Innerhalb der DGSE ist das Bureau tätig, eine Abteilung, die für die Ausbildung der besten Undercover-Agenten der französischen Geheimdienste zuständig ist. Sie werden an wichtige Orte in der ganzen Welt entsandt und können jahrelang unter falscher Identität leben.

Teenage Mutant Ninja Turtles

Ab 23. August – Staffel 2 – 30 Episoden

Nachdem ein mutierender Schleim vier Schildkröten in halbmenschliche Kreaturen verwandelt hat, wurden die Teenage Mutant Ninja Turtles in der Kanalisation von Manhattan geboren.

Bob Marley: One Love

Ab 30. August – Drama

„Bob Marley: One Love“ feiert das Leben und die Musik einer Ikone, die Generationen durch seine Botschaft der Liebe und Einheit inspiriert hat. Zum ersten Mal auf der großen Leinwand, kann Bob Marleys kraftvolle Geschichte der Überwindung von Widrigkeiten und die Reise hinter seiner revolutionären Musik entdeckt werden.