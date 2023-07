Final Cut Pro für Mac und iPad aktualisiert

Apple hat sein Videoschnittprogramm Final Cut Pro sowohl in der Version für den Mac, als auch in der erst seit kurzem verfügbaren Version für das iPad aktualisiert. Während die neue Version 10.6.7 von Final Cut Pro für Mac sich in erster Linie auf die Korrektur verschiedener Fehler im Zusammenspiel mit den Audiofunktionen der App konzentriert, hat Final Cut Pro für iPad in Verbindung mit dem Update auf die Version 1.1 eine ganze Reihe von Verbesserungen im Gepäck.

Insert

You are going to send email to