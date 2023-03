„Ted Lasso“-Darsteller deutet Ende der Serie an

Wir haben ja kürzlich schon angerissen, dass die kommende dritte Staffel von „Ted Lasso“ möglicherweise auch die letzte ist. In dieser Richtung lässt sich auch eine Aussage des Hauptdarstellers Jason Sudeikis deuten. Gegenüber dem Branchenmagazin Deadline ließ der Schauspieler den Satz „Das ist das Ende der Geschichte, die wir erzählen wollten“ fallen.

Im weiteren Verlauf des Interviews wird Sudeikis dann beinahe noch deutlicher und prognostiziert, dass die Fans der Serie das Ganze, nachdem sie die letzten zwölf Folgen gesehen haben, so auch akzepieren werden:

Maybe by May 31, once all 12 episodes of the season have been released, they’re like, ‘Man, you know what, we get it, we’re fine. We don’t need anymore, we got it.’ But until that time comes, I will appreciate the curiosity beyond what we’ve come up with so far.