eufy HomeBase 3 jetzt auch im Einzelkauf erhältlich

Der integrierte Quad-Core-Prozessor vom Typ ARM Cortex-A55 bildet die Grundlage für verschiedene KI-Funktionen, bei denen das von den Sicherheitskameras aufgezeichnete Material in Echtzeit analysiert wird. Neben der allgemeinen Erkennung von Menschen, Fahrzeugen und Haustieren besteht her auch die Möglichkeit zur Gesichtserkennung und damit verbunden der Erkennung der im Haushalt regelmäßig gegenwärtigen Personen.

Grundsätzlich dürfte der Einzelkauf einer eufy HomeBase eher die Ausnahme sein. Bei Produkten wie den Sicherheitskameras des Herstellers ist die Zentrale in der Regel im Lieferumfang der Startpakete enthalten, teils ist die Verwendung einer HomeBase auch optional, wie beispielsweise bei den in Kürze auch hierzulande erhältlichen Wall Light Cams von eufy.

eufy bietet die HomeBase 3 jetzt auch in Deutschland zum Einzelkauf an. Anlässlich der Markteinführung gibt es hierzulande vorübergehend 60 Euro Preisnachlass. Mit dem Aktionscode homebase3DE reduziert sich der reguläre Verkaufspreis von 179,99 Euro sowohl bei Amazon als auch beim Hersteller direkt auf deutlich freundlichere 119,99 Euro.

