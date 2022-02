Tastenkürzel-Helfer KeyCue für Monterey und Apple-Prozessoren optimiert

Der von den in Österreich ansäßigen Entwicklern Ergonis verantwortete „Tastenkürzel-Helfer“ KeyCue ist in Version 10 erhältlich und hat neben der Anpassung an macOS Monterey und der Optimierung für Apple-Prozessoren eine nennenswerte Neuerung im Gepäck. KeyCue erlaubt es nun auch, auf einfache Weise bereits bestehende Tastaturkurzbefehle zu verändern.

