Tastaturkurzbefehle auf dem iPad verwenden

Dank der neuen Funktionen von iPadOS entscheiden sich mittlerweile mehr iPad-Besitzer für die Verwendung einer externen Tastatur. Diese Kombination ermöglicht es dann auch, Tastaturkurzbefehle mit dem iPad zu verwenden. Dies macht das Arbeiten unabhängig davon, ob man zusätzlich noch eine Maus oder ein Trackpad verwendet, noch effektiver. Hier ein paar grundlegende Infos zu diesem Thema.

Um die verfügbaren Tastaturbefehle anzuzeigen, haltet ihr die Befehlstaste (⌘) auf der Tastatur gedrückt. Im Einblendmenü seht ihr dann jeweils die aktuell verfügbaren Tastenkürzel. Beachtet, dass sich diese nicht nur zwischen Home-Bildschirm und Apps unterscheiden, sondern es teils auch spezielle Kombinationen für einzelne Apps gibt.

Die wichtigsten Standard-Tastaturbefehle für das iPad:

⌘ + H = Zum Home-Bildschirm

⌘ + Leerzeichen = Suchen

⌘ + Tab = Zur nächsten App wechseln

⌘ + Alt + D = Dock anzeigen

⌘ + Shift + 3 = Screenshot

Testet den Trick mit der gedrückten Befehlstaste auch in anderen Apps, hier stehen euch spezielle Kombinationen zur Verfügung, mit denen sich die Arbeit teils deutlich beschleunigen lässt. Schaut euch dazu auch diese ausführliche Liste aller in Pages auf dem iPad verfügbaren Tastaturkurzbefehle an.

In den iPad-Einstellungen habt ihr im Bereich „Bedienungshilfen“ die Möglichkeit, die Tastaturkurzbefehle anzupassen. Aktiviert dazu unter „Tastaturen“ die Option „Tastatursteuerung“. Im Bereich „Befehle“ seht ihr nun die verfügbaren Aktionen und könnt diesen jeweils eigene Tastaturbefehle zuweisen.