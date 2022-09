tado° BASIC: Neues Heizkörper-Thermostat mit HomeKit

Im Gegensatz zum bisherigen Heizkörper-Thermostat, dem Modell V3+, verzichten die Geräte der BASIC-Reihe auf ein digitales Temperatur-Display und setzen auf aufgedruckte Zahlen, die ein direktes Ansteuern der Wunschtemperatur ermöglichen, auch ohne dass dafür die tado°-App im Browser oder am mobilen Endgerät aufgerufen werden muss. Allerdings lassen sich direkt am Thermostat nur Temperaturen zwischen 19° und 25° einstellen. Wer zwischen 5° und 25° präzise Regeln möchte, muss dann doch wieder zur App greifen.

Diese will tado° fortan etwas günstiger als die regulären Heizkörperthermostate anbieten, verzichtet dafür jedoch auch auf die Integration einiger Funktionen. Ein Produkt-Kompromiss der den Einsatz der smarten Heizkörper-Regler in eine breitere Anwenderschicht attraktiv machen soll, nebenbei aber auch als Antwort auf angespannte Liefer- und Produktionsstrecken zu verstehen sein dürfte.

