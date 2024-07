Systemstatus-Anzeige von Apple: Infos zu spät und damit nutzlos

Eigentlich sollte die Systemstatus-Webseite von Apple ja Kunden dabei unterstützen, Probleme besser einzuschätzen. Beispielsweise muss man einen Fehler nicht auf dem eigenen Rechner suchen, wenn die zugehörigen Server bei Apple selbst streiken. Dieser Nutzen ist in letzter Zeit allerdings nur in sehr begrenztem Umfang gegeben. Zu oft finden sich Störungen bei Apple dort gar nicht verzeichnet oder erscheinen erst dann, wenn die Probleme wieder behoben sind.

Ein konkretes Beispiel hierfür sind die Probleme mit Apple Mail, über die wir gestern berichtet haben. Wer diesbezüglich auf die Systemstatus-Anzeige des Herstellers um Auskunft bemüht hat, musste den Fehler in seinen eigenen vier Wänden vermuten. Bei Apple waren alle Dienste mit grünen Punkten versehen als verfügbar gekennzeichnet. Dabei war bei Apple intern bereits seit Sonntag bekannt, dass es auch im Zusammenspiel mit iCloud Mail zu Problemen kommt.

Im Nachhinein wird der Fehler dort nun als „Behobenes Problem“ angezeigt, das zwischen Sonntag Vormittag und gestern früh einen Teil der Nutzer betroffen hat. Eine zeitnahe Meldung und im besten Fall auch etwas ausführlichere Informationen hätten dabei sicherlich einigen Apple-Kunden Frust und Ärger erspart.

Apple-Dienste weiter mit Problemen

Es steht zu vermuten, dass ähnliche Unzuverlässigkeiten auch weitere Apple-Angebote betreffen. Über die letzten Tage hinweg sind hier Lesermeldungen zu den unterschiedlichsten Problemen rund um die iCloud-Dienste von Apple eingegangen, die sich eigentlich nur mit sporadischen Funktionsstörungen erklären lassen.

Teils muss man in der Folge seine Zahlungsinformationen wiederholt eingeben oder sich in einzelnen Anwendungen oder direkt in den iCloud-Einstellungen mehrfach komplett neu anmelden. Auch die laut Apple bereits am Wochenende behobenen Probleme mit „iCloud Privat-Relay“ scheinen nicht für alle Nutzer komplett behoben. Berichte von langsam oder gar nicht in Safari ladenden Webseiten machen weiterhin die Runde. Unabhängig davon zeigt sich der App Store derweil bei einzelnen Nutzern bei Aktionen wie der Suche nach Updates oder einer Neuanmeldung extrem träge.