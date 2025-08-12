Neues Top-Modell schickt Push-Mitteilungen
Miele-Bodenstaubsauger: App-Anbindung um der App willen?
Wir hatten dem neuen Miele-Staubsauger Guard L1 Comfort eigentlich keine große Bedeutung zugemessen. Teile unserer Leserschaft sehen das offenbar anders und weisen uns auf die App-Anbindung des Geräts hin.
Über Sinn und Zweck darf man hier allerdings streiten, denn was Miele als „smart und intelligent“ beschreibt, beschränkt sich darauf, dass darin der Füllstand des Staubsaugerbeutels und der Zustand des Abluftfilters angezeigt werden. Die Anwendung weist ergänzend dazu per Push-Mitteilung darauf hin, wenn ein Wechsel dieser Komponenten erfolgen soll.
Miele hat seine neue Guard-Staubsaugerreihe bereits im Frühjahr hierzulande eingeführt und erweitert den Vertrieb gerade auf weitere Länder. Der Hersteller tritt damit dem wachsenden Trend zu Robotern und Akkugeräten entegegen und will zeigen, dass die klassischen Bodenstaubsauger weiterhin ihre Daseinsberechtigung haben.
Aktuelles Topmodell von Miele
Der Guard L1 Comfort ist dabei das Topmodell und unter anderem mit einem Automatikmodus ausgestattet, der den Bodenbelag erkennt und die Saugleistung eigenständig anpasst. Seine hohe Saugleistung erreicht das Gerät laut Miele durch die Kombination effizienter Motoren, optimierter Luftführung, spezieller Bodendüsen und eines neuen Staubbeutelsystems mit mehrstufiger Filterung.
Aber zurück zur App. Nachdem der Guard L1 Comfort auch über ein in das Bodengerät integriertes LCD-Farbdisplay verfügt, darf man sich in der Tat fragen, ob die zusätzliche App-Anbindung tatsächlich nötig oder lediglich eine zeitgemäße Dreingabe ist. Der Bildschirm zeigt nämlich ebenfalls den Beutelfüllstand und den Zustand des Abluftfilters an und da man den Staubsauger zwingend von Hand bedienen muss, ist es eher unwahrscheinlich, dass man einen dort angezeigten Hinweis zum Materialwechsel verpasst und deshalb auf eine Push-Mitteilung angewiesen ist.
Wie auch immer. Bei Miele wird der Verkaufspreis für den Guard L1 Comfort mit 459 Euro angegeben. Bei MediaMarkt ist der Staubsauger momentan im Angebot und bereits für 419,99 Euro erhältlich.
Solche Monster kommen mir nicht mehr ins Haus …
Ein Klopapierhalter mit App-Anbindung wäre noch gut für diese Welt.
Bitte mit Füllstandsanzeige und KI gestützter Restreichweitenangabe!!
Und mit Kilometerstand.
Und mit Cloud-Anbindung natürlich – wo kämen wir denn da hin, wenn ich nicht auch vom Urlaubsdomizil aus jederzeit die Zahl der Restblätter auf der Klorolle zuhause im Blick hätte?
Und Abomodell für die automatische Nachbestellung von Premiumklopapier aus nachhaltig angebautem und handgestreicheltem Bioschilfanbau
Dann könntest Du immerhin auch erkennen, ob der Einbrecher mal dringend musste.
Ich frage mich jeden Tag – warum muss eigentlich jeder Ranz eine APP haben ?
Die Modell-Politik der ganzen Hersteller geht mir sowas von auf den Keks, so einen Mist kaufe ich garnicht erst.
Das ist ein Staubsauger, der hat einen Zweck zu erfüllen: Staub zu saugen und wenn der Staubsauger mit etwas mitzuteilen hat, z.b. das der Beutel voll ist oder Filter gewechselt werden muss, das kann der das über eine Kontroll-LED machen und fertig.
Das brauch ich kein Display und erst Recht keine Smartphone-App für.
Ich hasse es eh, für jeden Müll ne eigene App nutzen zu sollen.
…. stell dir vor das er genau das macht. Auch ohne das du die App in Betrieb nimmst. Trink ein schluck Kaffee und komm einfach mal runter!
aaah wieder einer dieser kleinen Hobbypsychologen … man muss den Mist bezahlen, auch wenn man ihn gar nicht braucht/nutzt und ja, die Aussage von Tom trifft es im Kern!
Unser Miele-Staubsauger hat 120€ gekosten, der hat den ganzen Mist garnicht erst und der funktioniert nach Jahren immer noch gut, hat selbst nen Dyson bereits überlebt.
Wozu soll ich also 420€ bezahlen, wenn ich die Funktionen garnicht haben will.
Aaah wieder einer der kleinen Besserwisser und Lebensversager… komm mal runter!
Marketing ist alles.
Darum hatte Dyson auch den Partikel Zähler am Gerät und eine Laser der den Staub sichtbar macht.
Hatte
Irgendwie keinen Mehrwert…..
Genau meine Frage, aber das sind Vorstände die null Ahnung haben und einfach raus posaunen. Jedes unsere Geräte muss in irgendeiner Form KI oder mit App verbunden sein
Ganz einfach. Beobachte deinen Trafik, wenn Du eine Telefonprogramm öffnest. Jedes Programm telefoniert beim öffnen nach Hause. Deine Privatdaten sind das Digitalgold.
Naja- Zähne bürsten geht ja scheinbar heutzutage auch nicht mehr ohne App & Cloud – verrückt!!
Bitte meinen Trockenrasierer noch in App aufnehmen mit unterschiedlichen Zonen für mein Gesicht und Protokollierung in die Cloud. :-))
Finde das bürsten und Kämme noch eine App benötigen.
Besonders wichtig wäre mir ein Zähler mit Distanz in Kilometer:-) und wann dieser gesäubert werden muss.
Für die Statistik wichtig, welche Zone wie oft bearbeitet werden wird.
Ich brauche noch eine App für meinen rechten Zeigefinger. Eine Nasenbohr-App mit Popel-Analyse und Bohrtiefen-Auswertung. Für Linkshänder braucht es dies natürlich auch. Beide gerne mit Abo- und Cloud-Zwang.
Noch so ein Teil, wo der Hersteller unnötig Geld ausgegeben hat! So eine nutzlose Funktion, nur um sagen zu können, wir auch…
Die sollten das lieber in bessere Saugleistung stecken oder die Geräte billiger machen.
Das ist nicht nutzlos!
Beim nächsten Softwareupdate kommt die Integration in die Cloud. Dann wird diese in 5 Jahren abgeschaltet und der Sauger versagt dann seinen Dienst, weil Cloudpflicht.
Kann man über die App nichtmal automatisch neue Filter und Staubbeutel bestellen? Da hat Miele
Ja ordentlich Umsatz liegen lassen. :D
Ich würde ja gerne etwas lesen, von einer Person, die diesen Staubsauger gekauft hat (bisher ja nur eher kritische Kommentare).
Wie ist eure Erfahrung mit diesem Staubsauger und der App-Anbindung, macht diese Sinn? Danke.
Haushaltsausstattung mit App kommt bei uns ins Haus! Wegen dieser ominösen Nachhaltigkeit. Wollen in keiner App/Abo-Welt leben.
Liebes iFun Team, in schöner Regelmäßigkeit stellt ihr Wasserkocher oder auch Ventilatoren vor, mit zugehöriger App-Steuerung, da wird die Sinnhaftigkeit Null hinterfragt. Wenn aber ein Staubsauger auf den Wechsel von Filtern hinweist via App, dann schon? So Allergiker, welche auf die angegebene Reinigungsleistung des Saugers vertrauen kommen euch da nicht in den Sinn. Oder ist das hier nur ein Artikel um des Artikels Willen…
Die Fragestellung steht doch im Text: Bei diesem Sauger hat man das Display ja zwangsläufig im Blick, wenn man ihn verwendet. Ansonsten würden wir die Push-Mitteilung nicht hinterfragen, sondern als gute Ergänzung ansehen.