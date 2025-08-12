Miele-Bodenstaubsauger: App-Anbindung um der App willen?

Wir hatten dem neuen Miele-Staubsauger Guard L1 Comfort eigentlich keine große Bedeutung zugemessen. Teile unserer Leserschaft sehen das offenbar anders und weisen uns auf die App-Anbindung des Geräts hin.

Über Sinn und Zweck darf man hier allerdings streiten, denn was Miele als „smart und intelligent“ beschreibt, beschränkt sich darauf, dass darin der Füllstand des Staubsaugerbeutels und der Zustand des Abluftfilters angezeigt werden. Die Anwendung weist ergänzend dazu per Push-Mitteilung darauf hin, wenn ein Wechsel dieser Komponenten erfolgen soll.

Miele hat seine neue Guard-Staubsaugerreihe bereits im Frühjahr hierzulande eingeführt und erweitert den Vertrieb gerade auf weitere Länder. Der Hersteller tritt damit dem wachsenden Trend zu Robotern und Akkugeräten entegegen und will zeigen, dass die klassischen Bodenstaubsauger weiterhin ihre Daseinsberechtigung haben.

Aktuelles Topmodell von Miele

Der Guard L1 Comfort ist dabei das Topmodell und unter anderem mit einem Automatikmodus ausgestattet, der den Bodenbelag erkennt und die Saugleistung eigenständig anpasst. Seine hohe Saugleistung erreicht das Gerät laut Miele durch die Kombination effizienter Motoren, optimierter Luftführung, spezieller Bodendüsen und eines neuen Staubbeutelsystems mit mehrstufiger Filterung.

Aber zurück zur App. Nachdem der Guard L1 Comfort auch über ein in das Bodengerät integriertes LCD-Farbdisplay verfügt, darf man sich in der Tat fragen, ob die zusätzliche App-Anbindung tatsächlich nötig oder lediglich eine zeitgemäße Dreingabe ist. Der Bildschirm zeigt nämlich ebenfalls den Beutelfüllstand und den Zustand des Abluftfilters an und da man den Staubsauger zwingend von Hand bedienen muss, ist es eher unwahrscheinlich, dass man einen dort angezeigten Hinweis zum Materialwechsel verpasst und deshalb auf eine Push-Mitteilung angewiesen ist.

Bei MediaMarkt im Angebot

Wie auch immer. Bei Miele wird der Verkaufspreis für den Guard L1 Comfort mit 459 Euro angegeben. Bei MediaMarkt ist der Staubsauger momentan im Angebot und bereits für 419,99 Euro erhältlich.