Synology startet europäischen Onlineshop

Gute Erfahrungen mit einem vermutlich vergleichbaren Hersteller-Onlineshop haben wir bislang bei Ubiquiti gemacht. In deren Online-Store als vorrätig gekennzeichnete Artikel werden in der Regel innerhalb von einem Tag geliefert. Beachten muss man hier nur die für Privatpersonen irritierenden Preisangaben, der Endpreis inklusive Mehrwertsteuer wird jeweils nur als „Kleingedrucktes“ ausgewiesen.

Aktuell findet sich im europäischen Onlineshop von Synology eine Auswahl von Zusatzkarten, Speichermodulen, Rackschienen und sonstigen Ersatzteilen, von Festplatteneinschüben über Lüfter bis hin zu Netzteilen. Der direkte Verkauf dieser Produkte an Endkunden dürfte auch dazu dienen, dass sich Synology mit dem in Europa in der Umsetzung befindlichen „Recht auf Reparatur“ konform zeigt.

Synology scheint zukünftig stärker auf den Direktvertrieb seiner Produkte setzen zu wollen. Der NAS-Anbieter hat seinen europäischen Synology-Store an den Start gebracht. Bislang ist dort allerdings nur in geringem Umfang Zubehör erhältlich. Wie es scheint, sollen jedoch weitere Produktkategorien zeitnah ergänzt werden.

Insert

You are going to send email to