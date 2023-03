BC500 und TC500: Synology verkauft eigene Überwachungskameras

Synology zufolge präsentieren sich die neuen Kameramodelle optimal in die Surveillance-Station-Software der DiskStations integriert und können inklusive aller Kamerakonfigurationen und Netzwerkeinstellungen vollständig darüber verwaltet werden. Zudem fallen bei Synology-Kameras keine Kosten für Gerätelizenzen an. Generell lassen sich mit einer Surveillance Station ansonsten nur zwei Kameras kostenlos betreiben, für weitere, nicht von Synology stammende Geräte, ist der Kauf entsprechender Lizenzen erforderlich.

Die beiden Kameras sind von den technischen Daten her weitgehend identisch und unterscheiden sich lediglich vom Formfaktor und damit Anwendungsbereich her. Die BC500 ist für die Wandmontage vorgesehen während die TC500 an der Decke hängt. Beide Geräte sind nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt.

Insert

You are going to send email to