Synology DS723+: Kompaktes und leistungsfähiges 2-Bay-NAS

Mit der DiskStation DS723+ hat Synology ein neues NAS-System im Programm, das mit seinem kompakten Design besonders auf die Verwendung in Homeoffice-Umgebungen und in kleinen Unternehmen zielt. Mit zwei Einschüben ausgestattet, lässt sich die DS723+ bei Bedarf mithilfe der Erweiterungseinheit DX517 um weitere fünf Einschübe erweitern und kann letztendlich bis zu sieben Speicherlaufwerke verwalten. Die Synology DiskStation DS723+ ist von heute an mit einer Preisempfehlung von 520,50 Euro im Handel erhältlich.

