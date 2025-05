Synology BeeStation Plus: Einfach-NAS mit Plex und iCloud-Foto-Backup

Mit der BeeStation Plus bringt Synology in Kürze ein neues NAS-Modell auf den Markt, das sich an Privatanwender und kleinere Haushalte richtet. Im Vergleich zum bisherigen Basismodell, der Synology BeeStation, bietet die neue Variante eine aufgewertete Hardware-Ausstattung sowie zusätzliche Funktionen im Betriebssystem. Vorgestellt wurde das Gerät zur Elektronikmesse CES, mittlerweile ist das Modell bei amazon.de für rund 440 Euro gelistet – der Verkaufsstart wird noch im Mai erwartet.

Kompakte Hardware mit mehr Speicher

Die neue NAS-Einheit kommt mit 4 GB RAM und einer integrierten 8-TB-Festplatte – doppelt so viel Speicher wie beim Vorgänger. Am Gehäuse selbst ändert sich dabei nichts: Es bleibt bei einem einzelnen Laufwerksplatz, einem USB-A- und einem USB-C-Anschluss sowie einer Gigabit-Ethernet-Buchse. WLAN ist weiterhin nicht integriert.

Nach Angaben von Betatestern des BSM-Betriebssystems basiert die BeeStation Plus auf einem Intel Celeron J4125. Der Prozessor wurde in Synologys Update-Paketen bereits frühzeitig genannt.

Plex-Unterstützung und iCloud-Foto-Backup

Mit dem neuen System BSM 1.3 erweitert Synology zudem das Funktionsspektrum. Die Plus-Variante unterstützt nun den Plex Media Server, womit sich Filme, Musik und Serien im Heimnetzwerk streamen lassen. Zudem gibt es Optionen für eine feinere Backup-Planung mit dem Dienst BeeProtect sowie automatische Wiederherstellungspunkte.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Anbindung an Apples Fotodienst. Während iCloud Fotos lediglich synchronisiert – und dabei auch versehentlich gelöschte Inhalte endgültig entfernen kann – erlaubt die neue Backup-Funktion von Synology, die komplette iCloud-Fotomediathek regelmäßig auf ein lokales Speichermedium zu sichern.

Das schützt nicht nur vor Datenverlust durch Fehlbedienung, sondern auch bei Problemen mit dem Apple-Konto selbst. Bislang steht diese Funktion nur auf dem BeeDrive und der BeeStation zur Verfügung, zwar soll der Anbieter auch an einer Variante für die regulären NAS-Systeme arbeiten, wann das iCloud-Foto-Backup dort einziehen wird, ist aktuell jedoch noch unklar.

Wir haben uns im Januar 2024 das BeeDrive angeschaut und waren damals noch enttäuscht vom sehr überschaubaren Funktionsumfang.