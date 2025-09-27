Laifen P3 Pro und T1 Pro: Unsere Eindrücke der neuen Elektrorasierer

Die Marke Laifen ist vielen ifun.de-Lesern bisher vor allem durch elektrische Zahnbürsten bekannt, die mit klarer Formensprache, hochwertigem Aluminiumgehäuse und durchdachten Details auffallen. In ihrer Gestaltung erinnern diese Produkte stark an die Designsprache von Apple und scheinen gerade auch in dieser Nutzer-Community großen Anklang gefunden zu haben.

Links der schlanke T1 Pro, rechts der bauchige P3 Pro

Zwei neue Elektrorasierer zur IFA

Zur IFA hat das Unternehmen seinen Fokus nun auf die Bartpflege gelenkt. Mit dem P3 Pro und dem T1 Pro bringt Laifen zwei Trockenrasierer auf den Markt, die denselben Anspruch verfolgen: Minimalistisches Design, sichtbare Technik und präzise Alltagstauglichkeit.

Wie bei Apple: Die Geräte kommen Unibody-Gehäuse aus Aluminium

Für uns war das ein Grund, die Geräte genauer auszuprobieren. Denn wer einmal mit Laifen-Zahnbürsten im Alltag unterwegs war, weiß, dass die Marke es versteht, funktionale Technik in einem konsequent reduzierten Design zu verpacken. Genau dieser Ansatz hat uns auch bei den Rasierern neugierig gemacht.

Bauchiger P3 Pro, schlanker T1 Pro

Das Unternehmen positioniert seine beiden neuen Elektrorasierern, den P3 Pro und den T1 Pro, als mobile Alltagsbegleiter, die technologische Präzision mit hochwertiger Verarbeitung verbinden sollen.

Beide Modelle sind bereits seit einigen Tagen auch in Deutschland erhältlich und werden bei großen Händlern wie Mediamarkt, Saturn und Amazon angeboten. Der Laifen P3 Pro kostet 199 Euro, der T1 Pro 159 Euro. Zusätzlich gibt es den T1 Pro in einer abgespeckten Variante ohne Trimmeraufsätze für 129 Euro.

Der T1 Pro schneidet Konturen und trimmt schon vorhandene Bärte

Die beiden Rasierer unterscheiden sich in Größe, Ausstattung und Ausrichtung. Während der P3 Pro als leistungsstarkes Modell für die tägliche Vollrasur ausgelegt ist, richtet sich der T1 Pro stärker an Nutzer, die Wert auf ein kompaktes Format und Konturenpflege legen.

Der P3 Pro ersetzt den Nassrasierer

Im Praxiseinsatz fällt zunächst auf, dass beide Geräte komplett ohne App-Anbindung auskommen. Laifen verzichtet diesmal bewusst auf smarte Zusatzfunktionen und konzentriert sich auf solide Mechanik. Beide Gehäuse bestehen aus gefrästem Aluminium und liegen stabil in der Hand. Die Scherköpfe haften magnetisch und lassen sich leicht abnehmen, reinigen und wieder aufsetzen.

Im Lieferumfang: Ein Ladekabel und eine Schutzkappe

Der P3 Pro erwies sich als zuverlässiger Begleiter für die tägliche bzw. regelmäßige Rasur. Er liegt mit seinem bauchigen Format angenehm in der Hand und besitzt ein durchsichtiges Motorfenster, das den Blick auf die Antriebseinheit freigibt. Das Gerät arbeitet gleichmäßig und hautschonend. Selbst bei dichterem Bartwuchs kommt es zu keinen Hautreizungen oder Rötungen.

Nutzer, die bisher Nassrasierer gewohnt sind, müssen sich zwar etwas länger Zeit nehmen, bis das Gesicht glatt ist. Dafür entfällt das Auftragen von Schaum, das Befeuchten der Haut und das Risiko kleiner Schnittverletzungen. Die Trockenrasur erwies sich als angenehm und unkompliziert.

Die technischen Eckdaten des P3 Pro

Der T1 Pro kümmert sich um Konturen

Der T1 Pro ist deutlich kompakter, fast stiftartig, und wiegt weniger als 100 Gramm. Er eignet sich für Detailarbeiten oder für Anwender, die bereits einen geformten Bart tragen und lediglich Übergänge und Ränder nacharbeiten möchten. In unserem Test wirkte der Griff etwas zu filigran. Für eine komplette Gesichtsrasur war das Handling weniger überzeugend. Mit dem beiliegenden Trimmeraufsatz und den Abstandshaltern bietet er zwar Styling-Optionen, im Großen und Ganzen handelt es sich hier jedoch um einen Rasierer der eher bei Feinarbeiten zum Einsatz kommt und uns nicht wirklich abgeholt hat.

Beide Modelle sind wasserdicht

Beide Geräte arbeiten angenehm leise. Die Vibration ist spürbar, aber nicht störend. Dank USB-C laden beide Modelle schnell und unkompliziert. Der P3 Pro liefert etwa 100 Minuten Laufzeit, der T1 Pro sogar bis zu 120 Minuten. Beide Rasierer sind wasserfest und können unter fließendem Wasser gereinigt werden. Auch eine Nassrasur ist theoretisch möglich, praktisch bevorzugten wir die trockene Anwendung.

Die technischen Eckdaten des T1 Pro

Technische Ausstattung und Herstellerfokus

Laifen setzt bei beiden Rasierern auf selbst entwickelte Hochgeschwindigkeitsmotoren mit intelligenter Leistungsregelung. Der P3 Pro nutzt einen dualen Linearmotor mit 24.000 Schnitten pro Minute. Zwei Folienköpfe und ein zusätzlicher Trimmerkopf erfassen die Haare zuverlässig, auch bei dichterem Bartwuchs. Der T1 Pro ist mit einem einzelnen Folienkopf ausgestattet und arbeitet mit 12.000 Schnitten pro Minute. Nach Angaben des Herstellers passen beide Motoren ihre Leistung über eine PID-Steuerung automatisch an die Bartdichte an, davon spürt man im Einsatz jedoch nichts.

Zum Lieferumfang gehören beim P3 Pro ein textiles USB-C-Ladekabel, eine Schutzkappe und optional eine Reisetasche. Beim T1 Pro liegt neben Kabel und Schutzhülle auch ein Trimmeraufsatz bei, der sich magnetisch tauschen lässt. Drei Abstandshalter ergänzen die Ausstattung.

In seiner Pressemitteilung betonte Laifen zur Vorstellung auf der IFA 2025, dass beide Modelle auf die Kernprinzipien des Unternehmens einzahlen: klare Designsprache, robuste Materialien und hohe Alltagstauglichkeit. Ziel sei es, leistungsfähige Geräte zu entwickeln, die sich einfach nutzen lassen und ohne technische Hürden auskommen. Eine Anspruchshaltung die die Geräte gelungen umsetzen. Der P3 Pro ist nach Jahren ausschließlicher Nassrasur jetzt regulärer Alltagsbegleiter geworden, der P1 Pro ist nichts für uns, aber sicher ein nettes Weihnachtsgeschenk für Freunde mit bereits gestyltem Bart.