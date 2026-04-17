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Mac-App Simplebanking erhält weitere Analysefunktionen
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Die Mac-Anwendung Simplebanking begleiten wir bereits seit ihrem Start. Genau genommen handelt es sich dabei nicht um eine klassische Banking-App. Simplebanking sitzt in der Menüleiste und verzichtet auf eigentliche Banking-Funktionen und beschränkt sich darauf, den Kontostand und die Ausgaben im Blick zu behalten.

Der aus dem nordrhein-westälischen Siegen stammende Entwickler zeigt sich beim Ausbau der App sehr engagiert. Mittlerweile wurde Simplebanking in Version 1.3.8 veröffentlicht und das Update bringt erneut einen ganzen Schwung an neuen Funktionen.

Verbesserungen und neue Funktionen

Nach Angaben des Entwicklers wurde diesmal insbesondere die Suchfunktion überarbeitet. Buchungen sollen sich nun zuverlässiger finden lassen. Zusätzlich stehen neue Filter zur Verfügung, mit denen sich etwa Abonnements, feste Kosten oder vorgemerkte Zahlungen besser sortieren lassen.

Simplebanking Filter B189RKIx

Neu ist zudem die Funktion „Left to Pay“, die anzeigt, welche regelmäßigen Ausgaben bis zur nächsten Gehaltszahlung voraussichtlich noch vom Konto abgehen. Damit soll der aktuelle Kontostand besser eingeordnet werden können, da neben dem vorhandenen Guthaben auch erwartete Belastungen berücksichtigt werden.

Eine weitere Neuerung ermöglicht es, das Pausieren von wiederkehrenden Ausgaben zu simulieren. Nutzer können so prüfen, wie sich Einsparungen auf ihre finanzielle Situation auswirken würden. Ergänzend führt die App mit dem Financial-Health-Score einen Kennwert ein, der die kurzfristige Finanzlage zusammenfassen soll.

Benutzeroberfläche optimiert

Simblebanking

Darüber hinaus wurde die Benutzeroberfläche im Bereich der Umsatzanzeige angepasst. Bedienelemente wurden neu angeordnet, um die Darstellung übersichtlicher zu gestalten. Zusätzlich lässt sich die App nun mit der Erinnerungsfunktion von macOS verbinden. Buchungen können markiert und zu einem späteren Zeitpunkt erneut geprüft werden, etwa bei Unklarheiten oder offenen Fragen.

Sämtliche Neuerungen finden sich hier übersichtlich und ansprechend aufbereitet zusammengefasst. Simplebanking lässt sich kostenlos beim Entwickler laden. Der Quellcode der App ist über GitHub verfügbar.
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17. Apr. 2026 um 17:49 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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