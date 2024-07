SwitchBot-Roboterschalter: Unser Nerd-Tipp zum Prime Day

Kurz vor Ende der Prime Days machen wir nochmal auf die in diesem Rahmen von SwitchBot angebotenen Aktionsartikel aufmerksam. Auf den Aktionstarif für deren smartes Türschloss haben wir bereits hingewiesen – 180 Euro inklusive Nummernpad mit Fingerabdrucksensor ist ohne Frage eine Ansage.

Allerdings wollen wir nicht verheimlichen, dass ihr für rund 35 Euro mehr das gerade ebenfalls zum Aktionspreis angebotene Aqara Smart Lock U200 haben könnt, ein brandneues und mit Apple HomeKey kompatibles Gerät, das sich auch per Fingerabdruck bedienen lässt und extrem schnell und leise ist. Hier die beiden Schlösser im Review:

Universalschalter für Smarthome-Hacks

Aber zurück zu SwitchBot. Die Marke war ja ursprünglich nur durch den gleichnamigen „Roboter-Schalter“ bekannt und hat sich erst im Laufe der Zeit zu einem breit aufgestellten Smarthome-Anbieter entwickelt.

Der „Smart Switch Toggle“ von SwitchBot zählt weiterhin zu unseren Favoriten im Produktangebot des Herstellers. Mithilfe dieses kleinen Roboterarms ist es nämlich möglich, verschiedenste Geräte in Smarthome-Umgebungen einzubinden sowie per App oder mit einer Fernbedienung von SwitchBot zu steuern, die dergleichen durch ihre Bauart bedingt eigentlich ausschließen.

Hier im Haus erfüllen die SwitchBot-Schalter drei verschiedene Funktionen, die zugegebenermaßen alle ein wenig nerdig sind. Platz 1 belegt dabei ganz klar die Möglichkeit, die Espresso-Maschine vom Schreibtisch aus vorzuheizen. Darüber hinaus macht einer der Schalter das nervige Tasten nach dem Ein-Aus-Schalter auf der Rückseite des Mac Studio überflüssig und ein weiterer bedient einen Lichtschalter, der sich aufgrund einer darüber bedienten Wechselschaltung nicht ohne weiteres durch einen gewöhnlichen Smarthome-Schalter ersetzen lässt.

Hub und Fernbedienung als Zubehör

In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass die SwitchBots entweder in Bluetooth-Reichweite sein müssen, oder auf einen Smarthome-Hub des Herstellers angewiesen sind. Die günstige Variante ist hier der Hub Mini. Wir raten allerdings zum SwitchBot Hub 2, da dieser die Integration der SwitchBot-Schalter und weiteren Zubehörs mithilfe von Matter in HomeKit und andere Smarthome-Plattformen unterstützt. Alternativ zur Steuerung per App kann man die Schalter auch mit der von SwitchBot angebotenen Tasten-Fernbedienung bedienen.