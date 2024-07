eufy Omni S1 Pro: Wir haben den neuen Reinigungsroboter ausprobiert

Der Omni S1 Pro ist das aktuelle Reinigungsroboter-Flaggschiff von eufy. Mit seiner selbstreinigenden Bürstenwalze setzt das Gerät auf eine neuartige Technik zum Nasswischen. Angesichts seiner Saugleistung von 8.000 Pa sortiert sich der Roboter auch beim Trockenreinigen zumindest auf dem Papier im Premiumsegment ein. Wir haben den eufy Omni S1 Pro ausprobiert.

Der eufy Omni S1 Pro hebt sich optisch deutlich vom Rest der in diesem Produktbereich bekannten Geräte ab. Die kombinierte Absaug- und Wasserstation geht in die Höhe anstatt in die Breite. Dies verkleinert die für die Station benötigte Grundfläche und macht zudem deren Verwendung komfortabler. Die Tanks für Frisch- und Schmutzwasser lassen sich bequem von oben her entnehmen, der Staubbeutel sitzt hinter einer Klappe unterhalb des Frischwassertanks.

Ganz oben auf der Station befindet sich ein Touch-Bedienfeld mit Info-Display, mit dessen Hilfe die Grundfunktionen des Geräts genutzt werden können, ohne die zugehörige App zu verwenden.

Ozongenerator gegen Keimbildung

Eine Besonderheit des Omni S1 Pro ist der in den Frischwassertank integrierte Ozongenerator. Die Wasseraufbereitung mit Ozon hat sich als wirksam gegen Bakterien, Pilze und Viren erwiesen, was nicht nur einen positiven Effekt auf den Tank selbst hat, sondern auch für eine möglichst keimfreie Bodenreinigung sorgt.

Ergänzend arbeitet der eufy Omni S1 Pro mit einem speziellen Hartbodenreiniger, der nicht nur die Reingungsleistung verbessern, sondern auch unangenehme Gerüche eliminieren soll. Die im Lieferumfang enthaltene Flasche reicht dem Hersteller zufolge für 120 Wischeinsätze. Nachschub bietet eufy zum Preis von 19,99 Euro an.Mithilfe der zugehörigen App kann man sowohl den Ozongenerator als auch die Zugabe von Reiniger deaktivieren.

Moppwalze mit Selbstreinigung

Beim Roboter selbst haben wir die neuartige Wischwalze bereits angesprochen. Wo bei anderen zeitgemäßen Reinigungsrobotern zwei Moppscheiben kreisen, rotiert beim Omni S1 Pro eine 30 Zentimeter breite Walze. Das Always-Clean-System von eufy streift hier während der Nassreinigung permanent das Schmutzwasser ab und führt stattdessen Frischwasser hinzu, die Walze dreht sich dabei knapp drei Mal pro Sekunde.

Während die mit Scheiben arbeitenden Geräte nur hin und wieder zur Reinigung der Mopps in die Station fahren, wird die Wischwalze des Omni S1 Pro mithilfe dieses Verfahrens permanent vom aufgenommenen Schmutz befreit.

Den Praxistest auf den Fliesen rund um den Hundenapf hat der S1 Pro hier bestanden. Der Anpressdruck der Walze hat auch genügt, um angetrocknete Futterreste erfolgreich zu beseitigen. Anmerken muss man allerdings, dass die Walze etwa anderthalb Zentimeter Abstand zum Rand des Geräts hat und somit an den Kanten eines Raumes ein schmaler Streifen nicht gewischt wird. Auf der Fläche ist dies kein Problem, da sich die Bahnen des Roboters leicht überlappen.

Das aufgenommene Schmutzwasser wird in einem Tank im Roboter zwischengespeichert und nach Abschluss der Reinigung in der Station abgepumpt. Die Tanks für Frisch- und Schmutzwasser lassen sich einfach entnehmen und leeren beziehungsweise wieder befüllen. Die Reinigungswalze wird nach Ende des Reinigungsvorgangs automatisch mit Heißluft getrocknet.

Beim Staubsaugen werden auch die Raumkanten akkurat abgearbeitet. Der Omni S1 Pro arbeitet hier mit einer zentralen Gummibürste und zudem zwei rotierenden Seitenbürsten. Die annähernd quadratische Grundform des Roboters sorgt dafür, dass auch die Raumecken nicht vergessen werden.

Der beim Staubsaugen aufgenommene Schmutz wird nach Abschluss der Reinigung in einem Staubbeutel mit 2,5 Litern Fassungsvermögen gesammelt. Ein Ersatzbeutel ist hier ebenso wie eine zweite Wischwalze und ein Satz zusätzliche Seitenbürsten im Lieferumfang enthalten.

Zuverlässige Navigation und Objekterkennung

Bei der Navigation setzt der Roboter auf eine Kombination aus LiDAR-Technologie sowie einem Infrarotsystem mit RGB-Kamera. Die Raumkartierung nach dem ersten Start war dabei erfreulich schnell und genau. Auch während seiner Reinigungseinsätze hat der Sauger bei unseren Tests stets verlässlich manövriert und auch einzelne Räume zuverlässig angesteuert.

Die integrierte Hinderniserkennung, mit deren Hilfe Möbel und auch umherliegende Gegenstände zuverlässig umfahren werden, hat bei uns ebenfalls gut funktioniert. Auch kleine Gegenstände wie ein Korken wurden zuverlässig erkannt und der Sauger spart diesen Bereich dann einfach aus. Einzelne Räume werden in geraden Zickzackbahnen abgefahren, und zum Abschluss führt der Roboter stets noch eine Kantenreinigung durch.

Die integrierte Teppicherkennung sorgt dafür, dass die Wischwalze beim Überfahren von Fußabstreichern und niedrigflorigen Teppichen automatisch angehoben wird. Für Teppiche mit einer Florhöhe von 2,5 Zentimetern oder mehr ist der Sauger nicht empfohlen. Diese können bei Bedarf über die App ausgespart werden, hier lassen sich sogenannte No-Go-Zonen, virtuelle Wände oder auch gezielt Bereiche anlegen, in denen nicht gewischt werden soll.

Der eufy Omni S1 Pro selbst ist 325 x 347 Millimeter groß und lediglich 97 Millimeter hoch. Die zugehörige All-in-One-Station hat eine Grundfläche von 383 x 467 Millimeter und ist 670 Millimeter hoch. Die unverbindliche Preisempfehlung für den eufy Omni S1 Pro liegt bei 1.499 Euro.

Aktuell kann man den Reinigungsroboter sowohl beim Hersteller selbst als auch im Rahmen der Amazon Prime Days für 999 Euro bekommen.