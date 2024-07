UniFi mit neuem Cloud-Gateway und verbessertem Site-Management

Ubiquiti hat mit dem Cloud Gateway Max sein neuestes Hardware-Produkt vorgestellt. Zielgruppe für das Gerät sind Firmenumgebungen mit kleinerer bis mittlerer Größe, die in eine zentrale und cloudbasierte Standortverwaltung integriert werden.

Der Hersteller vergleicht das Cloud Gateway Max vom Leistungsumfang her mit seiner UniFi Dream Machine Pro, allerdings mit deutlich kompakteren Abmessungen. Die in ihrer Form an einen Mac mini oder ältere Apple-TV-Modelle erinnernde Box hat eine Standfläche von 141,8 x 127,6 Millimetern und ist gerade mal 30 Millimeter hoch.

Auf der Rückseite finden sich ein WAN-Anschluss sowie vier lokale Netzwerk-Ports, die jeweils Verbindungen mit bis zu 2,5 GbE unterstützen. Auf der Vorderseite zeigt ein kleines Farbdisplay die aktuelle Netzwerkauslastung sowie gerätespezifische Informationen an. Optional kann man das UniFi Cloud Gateway Max mit bis zu 2 TB SSD-Speicher im Format NVMe ausstatten.

Die Namensgebung der neuen UniFi-Produkte ist nicht ganz eindeutig. So ist zu beachten, dass das neue Cloud Gateway Max quasi der große Bruder des im Februar vorgestellten Cloud Gateway Ultra ist. Die beiden Modelle unterscheiden sich neben der Netzwerkleistung (das Ultra unterstützt lediglich 1 Gbps) vor allem durch die Tatsache, dass sich nur das neue Max-Modell intern um SSD-Speicher erweitern lässt.

Dieser Punkt macht sich dann auch preislich deutlich bemerkbar. Während man das Cloud Gateway Ultra bereits für 108 Euro bekommt, muss man für das neue Cloud Gateway Max mindestens 219 Euro investieren.

Neue Software-Funktionen im Paket

Der UniFi-Hersteller Ubiquiti hat im Zusammenhang mit der Neuvorstellung auch seine Softwareprodukte überarbeitet. Der UniFi Site Manager wurde auf dem Desktop mit diversen Verbesserungen rund um die Suche nach Geräten und die zentrale Installation von Softwareupdates ausgestattet. In die Mobile-App von UniFi wurden die Site-Manager-Funktionen zudem nativ integriert.