Stream Deck 7.0: Elgato bringt virtuelle Tasten und neue Funktionen

Mit dem Update auf Version 7.0 erweitert Elgato seine Stream-Deck-Software um neue Funktionen, die über die klassische Nutzung der programmierbaren Tasten hinausgehen. Im Mittelpunkt steht dabei das „Virtual Stream Deck„, das Nutzer als frei konfigurierbares Bedienfeld direkt am Bildschirmrand nutzen können.



Das virtuelle Gerät lässt sich per Mauszeiger aufrufen oder dauerhaft einblenden und bietet eine unbegrenzte Zahl an Tastenflächen, die sich individuell mit Aktionen belegen und gestalten lassen. Laut Elgato handelt es sich dabei um eine Ergänzung zum bestehenden Hardware-Modul, die das Arbeiten an wechselnden Arbeitsplätzen erleichtern soll.

Neue Tastenlogik und Wetter-Plugin

Neben der virtuellen Steuerung führt Elgato mit der Funktion „Key Logic“ auch eine erweiterte Tastenbelegung ein. Nutzer können nun bis zu drei unterschiedliche Aktionen auf eine einzelne Taste legen, abhängig davon, ob diese einmal, doppelt oder lang gedrückt wird.

So lassen sich beispielsweise Mediaplayer, Lichtsteuerungen oder verknüpfte Anwendungen noch flexibler bedienen. Ebenfalls neu ist ein Wetter-Plugin, das aktuelle Wetterdaten direkt auf dem Stream Deck anzeigen kann. Die Einrichtung erfolgt über den Elgato Marketplace.

Überarbeitete Kurzbefehle und Fehlerbehebungen

Das Update bringt zudem Verbesserungen bei der Nutzung von System-Shortcuts: Vordefinierte Tastenkombinationen wie „Kopieren“, „Einfügen“ oder „Screenshot“ lassen sich nun direkt auswählen, ohne dass Nutzer sie manuell eingeben müssen.

Fehlerbehebungen betreffen unter anderem die Zuverlässigkeit beim Öffnen von Programmen, den Import von Nutzerprofilen und die Darstellung versteckter Icon-Pakete. Auch die Erkennung angeschlossener Stream-Deck-Geräte beim Start der Software ist laut Elgato nun spürbar schneller.

Version 7.0 der Stream Deck-App lässt sich direkt beim Hersteller Elgato laden.