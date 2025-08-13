ifun.de — Apple News seit 2001. 44 237 Artikel

Stream Deck-Software aktualisiert

Stream Deck 7.0: Elgato bringt virtuelle Tasten und neue Funktionen
Artikel auf Mastodon teilen.
2 Kommentare 2

Mit dem Update auf Version 7.0 erweitert Elgato seine Stream-Deck-Software um neue Funktionen, die über die klassische Nutzung der programmierbaren Tasten hinausgehen. Im Mittelpunkt steht dabei das „Virtual Stream Deck„, das Nutzer als frei konfigurierbares Bedienfeld direkt am Bildschirmrand nutzen können.

Stream+Deck+7.0+Feature+Graphic
Das virtuelle Gerät lässt sich per Mauszeiger aufrufen oder dauerhaft einblenden und bietet eine unbegrenzte Zahl an Tastenflächen, die sich individuell mit Aktionen belegen und gestalten lassen. Laut Elgato handelt es sich dabei um eine Ergänzung zum bestehenden Hardware-Modul, die das Arbeiten an wechselnden Arbeitsplätzen erleichtern soll.

Neue Tastenlogik und Wetter-Plugin

Neben der virtuellen Steuerung führt Elgato mit der Funktion „Key Logic“ auch eine erweiterte Tastenbelegung ein. Nutzer können nun bis zu drei unterschiedliche Aktionen auf eine einzelne Taste legen, abhängig davon, ob diese einmal, doppelt oder lang gedrückt wird.

So lassen sich beispielsweise Mediaplayer, Lichtsteuerungen oder verknüpfte Anwendungen noch flexibler bedienen. Ebenfalls neu ist ein Wetter-Plugin, das aktuelle Wetterdaten direkt auf dem Stream Deck anzeigen kann. Die Einrichtung erfolgt über den Elgato Marketplace.

Überarbeitete Kurzbefehle und Fehlerbehebungen

Das Update bringt zudem Verbesserungen bei der Nutzung von System-Shortcuts: Vordefinierte Tastenkombinationen wie „Kopieren“, „Einfügen“ oder „Screenshot“ lassen sich nun direkt auswählen, ohne dass Nutzer sie manuell eingeben müssen.

Fehlerbehebungen betreffen unter anderem die Zuverlässigkeit beim Öffnen von Programmen, den Import von Nutzerprofilen und die Darstellung versteckter Icon-Pakete. Auch die Erkennung angeschlossener Stream-Deck-Geräte beim Start der Software ist laut Elgato nun spürbar schneller.

Version 7.0 der Stream Deck-App lässt sich direkt beim Hersteller Elgato laden.

Produkthinweis
Elgato Stream Deck Neo – 8 anpassbare Tasten, 2 Touch Points, rasante Tasks & Workflows – Steuern Sie Word, Excel,... 99,97 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
13. Aug. 2025 um 08:53 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 44.237 weitere hätten wir noch.
    2 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Bin immer wieder entsetzt wie verbuggt Elgato Software ist. Mit 7.0 funktioniert Wave Link Eingaben nicht mehr. Was ich schon für Bugs hatte. Das ein Teil da aus Deutschland gemacht wird bringt mir echt den Fremdscham hoch.

    Lasst lieber als Mac Besitzer noch die Finger von 7.0. Die brauchen erstmal gute Mac Entwickler.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44237 Artikel in den vergangenen 8695 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven