Apple TV+: Ab sofort bis Sonntag komplett kostenfrei

Wie angekündigt, bietet Apple Nutzern weltweit die Möglichkeit, den hauseigenen Video-Streaming-Dienst Apple TV+ an diesem Wochenende kostenlos zu testen. Inzwischen wurden alle Inhalte in Deutschland zum Streamen freigegeben. Der Zugang erfolgt über jedes Gerät, das den Zugriff auf Apple TV+ unterstützt. Voraussetzung ist lediglich ein vorhandenes Apple-Konto, mit dem sich einmalig angemeldet werden muss.

Vollzugriff bis Sonntag

Apple betont, dass das Binge-Wochenende zahlreiche bekannte Serien und Filme beinhaltet. Dazu zählen unter anderem auch neue Staffeln von Produktionen wie „Silo“, „Shrinking“ und „Bad Sisters“. Auch die Serie „Presumed Innocent“, die mit der Note 7,7 eine recht ordentliche IMDb-Bewertung vorweisen kann, sowie für den Golden Globe nominierte Titel wie „Slow Horses“ und „Disclaimer“ stehen zur Auswahl. Ebenfalls Teil des Programms sind preisgekrönte Serien wie „The Morning Show“ und „Ted Lasso“.

Mit der Aktion scheint Apple auf eine breitere Zielgruppe abzuzielen, die bislang keinen Zugang zu Apple TV+ hatte. Ob dies die Zahl der Abonnenten spürbar erhöhen wird, bleibt abzuwarten.

Apple setzt das kostenlose Probewochenende offenbar gezielt ein, um Neugierde zu wecken und neue Abonnenten zu gewinnen. So hebt man in Cupertino etwa auch hervor, dass Nutzer sich während des kostenfreien Wochenendes auch auf kommende Inhalte vorbereiten können. In knapp zwei Wochen, am 17. Januar, wird die zweite Staffel der Hit-Serie „Severance“ erwartet.

Doch auch jetzt stehen mit „Dark Matter“, „For All Mankind“ und „Foundation“ mehrere namhafte Sci-Fi-Titel zur Verfügung.

Neben Serien wartet Apple TV+ auch mit mehreren Filmen im Angebot auf, darunter familienfreundliche Titel wie „Fly Me to the Moon“ und „The Family Plan“ sowie eher actionreiche Produktionen wie „Wolfs“ und „The Instigators“.

Anschließend 9,99 Euro pro Monat

Der Konzern weist darauf hin, dass das Angebot auf ein Wochenende begrenzt ist. Wer über den 5. Januar hinaus Zugriff auf die Apple TV+-Inhalte behalten möchte, müsse ein Abonnement abschließen. Der Streaming-Dienst kostet regulär 9,99 Euro im Monat.