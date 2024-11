„Orchid“: Ein Synthesizer für neue musikalische Ideen

Direkt zuordnen können, hätten wir den Musiker Kevin Parker zwar nicht, sein Musik-Projekt Tame Impala war uns dann aber doch ein Begriff – „The Less I Know The Better“ habt ihr sicher auch schon mal gehört.

Eben jener Kevin Parker hat mit „Orchid“ einen Synthesizer entwickelt, der auf die Arbeit mit Akkorden spezialisiert ist und uns in Sachen Industriedesign mit einer Punktlandung abholt.

Für Kreativ-Session entwickelt

Laut dem Hersteller Telepathic Instruments soll das Gerät Musiker dabei unterstützen, kreative Ansätze zu entdecken und ihre musikalischen Ideen weiterzuentwickeln. Eine Kompagnon für Jam-Session und zur Ideenfindung.

„Orchid“ kombiniert dafür eine einoktavige Tastatur mit Tasten zur Auswahl und Anpassung von Akkordtypen. Ein Drehregler ermöglicht es, Akkorde tonal zu verschieben und das Spektrum des Orchid so auf einen größeren Tonumfang auszuweiten.

Ergänzt wird das System durch eine 16-stimmige Synthesizer-Engine, die drei Klangmodule enthält: ein virtuell-analoges Modell, ein FM-Synth-Modul und eine Nachbildung eines E-Pianos aus den 1960er-Jahren.

Das Gerät bietet mehrere Performance-Modi wie Arpeggiator und Strum, mit denen die musikalische Gestaltung weiter verfeinert werden kann. Effekte wie Reverb, Chorus und Delay sowie eine separate Bass-Engine sorgen für zusätzlichen Klangspielraum.

Marktstart Mitte Dezember

Dank integriertem Akku und eingebauten Stereo-Lautsprechern ist „Orchid“ auch mobil nutzbar. Eine MIDI-Schnittstelle erlaubt die Verbindung mit einer DAW. Ab dem 18. Dezember 2024 wird das Gerät in den USA für 549 US-Dollar erhältlich sein, zunächst in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren. Eine breitere Veröffentlichung ist für 2025 geplant.

Ob der „Orchid“ Musiker tatsächlich inspirieren kann, wird sich zeigen. Wir sind zu unmusikalisch für einen Selbstversuch, fühlen uns von dem Gerät jedoch genauso angezogen wie vom OP–XY aus Schweden.