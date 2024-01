Samsungs KI-Offensive: Neuer Saugroboter und Unpacked-Event im Januar

Der koreanische Elektronikriese Samsung hat sowohl den Termin seines diesjährigen Unpacked Events bekannt gegeben, als auch den Marktstart eines neuen Saugroboters in Aussicht gestellt. Während das Unpacked-Event Mitte Januar über die Bühne gehen wird, wird der sogenannte „Bespoke Jet Bot Combo“ voraussichtlich noch im Laufe des Jahres in den Handel starten.

Unpacked-Event im Januar

Das diesjährige Unpacked-Event fällt auf den 17. Januar, also einen Mittwoch in zwei Wochen. Samsung präsentiert hier dann die neueste Galaxy S-Series und informiert bereits jetzt über die Integration von AI-Funktionen, die laut Samsung für ein „völlig neues mobiles Samsung Erlebnis“ sorgen sollen.

Das Unpacked-Event wird um 19:00 Uhr deutscher Zeit sowohl auf der offiziellen Samsung-Webseite als auch auf dem YouTube-Kanal des Unternehmens live gestreamt.

Neuer Saugroboter: Bespoke Jet Bot Combo

Der neue Saugroboter der Koreaner, der sogenannte Bespoke Jet Bot Combo, setzt ebenfalls auf künstliche Intelligenz und befindet sich aktuell „in der Entwicklung“. Bei dem Gerät handelt es sich um einen Saugroboter mit integriertem Wischmop, einer ergänzenden Dampfreinigung und zusätzlichen KI Funktionen, die Samsung selbst bislang jedoch nicht wirklich konkretisiert.

Im direkten Vergleich mit dem Bespoke Jet Bot habe man die KI-Objekterkennung verbessert und könne nun eine größere Anzahl an Objekten unterscheiden. Ein neuer 3D-Sensor soll eine präzisere Navigation ermöglichen.

Zudem gibt Samsung an, dass der Bespoke Jet Bot Combo nun auch Räume und Flecken erkennen könne. Dadurch sei das System in der Lage selbstständig „No-Go-Zonen“ vorzuschlagen und entdeckte Flecken aktiv zu entfernen. Um deren Beseitigung würden sich die Dampfdüsen und die rotierenden Wischmops kümmern, die es auf 170 Umdrehungen pro Minute bringen und so auch hartnäckige Flecken vollständig entfernen könnten.

Preise für den neuen Bespoke Jet Bot Combo stehen noch nicht fest, der Vorgänger, Bespoke Jet Bot, wird aktuell für knapp 900 Euro gehandelt.