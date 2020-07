Swift lernen: Apple bietet neue Lerninhalte für Schüler und Lehrer

Apple hat heute eine Reihe neuer Werkzeuge angekündigt, die Lehrkräfte dabei unterstützen sollen, Schülern von der Grundschule bis hin zum Studium das Programmieren beizubringen.

Zusätzlich zu den Erweiterungen der Lehrpläne „In Swift entwickeln“ und „Jeder kann programmieren“ startet Apple auch einen neuen professionellen Weiterbildungskurs für „In Swift entwickeln“, der Pädagogen kostenlos zur Verfügung steht.

„In Swift entwickeln“ vermittelt Oberstufenschülern und Studenten ohne und mit fortgeschrittenen Programmierkenntnisse sowohl Swift, eine leistungsstarke und intuitive Open Source-Programmiersprache von Apple, als auch Xcode auf dem Mac. „Jeder kann programmieren“ bringt Schülern der Klassen 4 bis 8 die Grundlagen des Programmierens bei und verwendet Rätsel und Spiele, um die Grundbausteine von Swift mit Hilfe der Swift Playgrounds App zu vermitteln.

„In Swift entwickeln“

Der „In Swift entwickeln„-Lehrplan wurde nun auf Grundlage der kontinuierlich von Apple eingeholten Anregungen von Lehrkräften komplett neu gestaltet, um den Lernstilen der Schüler und Studenten gerecht zu werden.

Die neue Reihe umfasst vier Bücher und kann kostenlos in Apple Bücher geladen werden:

Drei davon sind ab heute erhältlich, der Titel „Develop in Swift Data Collections“ soll noch in diesem Herbst erhältlich sein.

„Jeder kann programmieren“

Apple veröffentlicht heute auch die nächste Reihe an Büchern des Lehrplans „Jeder kann programmieren„. „Jeder kann programmieren – Abenteuer“ richtet sich an Schüler, die bereits „Jeder kann programmieren – Rätsel“ abgeschlossen haben, und bietet fortgeschrittenere Möglichkeiten, in Swift zu programmieren. Die Schüler lernen wichtige Programmierkonzepte kennen, die bei der Entwicklung von Apps verwendet werden, während sie sich durch anspruchsvollere Lektionen in Swift Playgrounds arbeiten.

Die neuen Schüler- und Lehrerhandbücher „Jeder kann programmieren – Abenteuer“ sind ab heute kostenlos in Apple Bücher erhältlich.

Lerninhalte für zuhause

Um Eltern zu unterstützen, deren Kinder von zu Hause aus das Programmieren lernen, fügt Apple einen neuen Leitfaden zu seinem Angebot an Ressourcen für den Fernunterricht hinzu.

„A Quick Start to Code“ ist jetzt verfügbar und enthält 10 Programmierherausforderungen, die für Lernende ab zehn Jahren auf iPad oder Mac konzipiert sind. Weitere Ressourcen sind auf der neuen „Lernen von zu Hause aus„-Webseite von Apple verfügbar.