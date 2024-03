SwichBot Lock Pro: Smarthome-Türschloss startet mit Einführungsrabatt

Mit dem SwitchBot Lock Pro startet in Kürze ein weiteres Smarthome-Türschloss in den Verkauf. Der Hersteller bietet das Gerät bereits in verschiedenen Ausführungen und mit deutlichem Preisabzug zur Vorbestellung an. Die Auslieferung soll von Ende März an stattfinden.

Das SwitchBot Lock Pro ist so konzipiert, dass vorhandene Schließzylinder weiterhin verwendet werden können, und wird wie die konkurrierenden Produkte von Yale oder Nuki lediglich von der Innenseite der Tür her aufgesetzt. Mit seinen Abmessungen von 12 x 5,9 x 8,4 Zentimetern präsentiert sich das Schloss kompakter, allerdings auch etwas dicker als die oben genannten Mitbewerber. Die Stromversorgung erfolgt durch einen integrierten Akku mit einer Laufzeit von bis zu neun Monaten.

Entsperrung auch per Zahlencode oder Fingerabdruck

Als herausragendes Feature für das Lock Pro führt SwitchBot allem voran die Vielzahl der kompatiblen Entsperrlösungen an. Neben der zugehörigen App mit Unterstützung für Widgets und die Apple Watch bieten sich über den weiterhin verwendbaren Originalschlüssel hinaus vielfältige Optionen, darunter ein Nummernpad mit integriertem Fingerabdrucksensor oder NFC-Karten. Die Zugangsberechtigungen per Zahlencode oder Fingerabdruck können übrigens auch zeitlich begrenzt vergeben werden.

In der Basisversion setzt das Lock Pro von SwitchBot auf eine Bluetooth-Verbindung zur zugehörigen Smartphone-App. Erweiterungen wie das Nummernpad mit integriertem Fingerabdrucksensor oder kompatible NFC-Tags lassen sich als optionales Zubehör erwerben.

Matter-Hub optional

Für die Ortsunabhängige Bedienung und Anbindung an HomeKit ist ein mit Matter kompatibler Hub des Herstellers nötig. SwitchBot hat im vergangenen Jahr seinen ersten Hub mit Matter-Unterstützung auf den Markt gebracht, mit dessen Hilfe sich auch andere Produkte wie der SwitchBot-Schalter oder deren Vorhangmotoren an HomeKit und andere Plattformen anbinden lassen.

Im Rahmen der Sonderaktion zur Markteinführung lässt sich das SwitchBot Lock Pro solo zum Preis von 99,99 Euro vorbestellen. Das Komplettpaket inklusive Matter-Hub und Nummernpad ist vorübergehen 80 Euro günstiger und zum Preis von 159,99 Euro erhältlich.