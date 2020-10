Surface Laptop Go: Microsoft überrascht mit neuem Einsteiger-Laptop

Nach Googles Produktfeuerwerk hat jetzt auch Microsoft neue Hardware angekündigt, die noch im laufenden Monat in den Verkauf gehen wird. Ein Blick über den Tellerrand, den wir uns nicht entgehen lassen.

Microsoft hat mit dem Surface Laptop Go heute einen neuen Laptop vorgestellt, der nur 1110 Gramm wiegt, eine Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden besitzen soll und dabei von einem Intel i5 der 10. Generation angetrieben wird. Kostenpunkt: Ab 613 Euro (4GB/64GB) bis 973 Euro (16GB/256GB).

Microsoft erweitert die beliebte Surface-Familie damit um ein abgespecktes Arbeitsgerät im klassischen Formfaktor, das nicht nur eine fest integriere Tastatur, sondern auch ein 12,4-Zoll Touchscreen mitbringt. Der Surface Laptop Go dürfte damit in etwa das Segment besetzen, dass auch das erste MacBook mit Apple Prozessor noch in diesem Jahr ansteuern wird – der Surface Laptop 3 wird weiterhin verkauft.

Der Laptop kommt mit 64, 128 und 256GB Speicher, besitzt eine integrierte 720p HD-Kamera und sowohl einen USB-A als auch einen USB-C-Port.

Auch Surface Pro X aktualisiert

Neben dem Surface Laptop Go hat Microsoft auch das im letzten Oktober neu vorgestellte Surface Pro X aktualisiert und mit stärkeren Prozessoren ausgestattet, die in der teuersten Konfiguration bis zum Microsoft SQ 2 reichen.

Das aktualisierte Surface Pro X startet ab 1.149 Euro und kostet in der teuersten Ausführung

1.997 Euro. Eine verbesserte App-Architektur soll zukünftig dafür sorgen, dass der Akku länger durchhält – bis zu 15 Stunden sollen jetzt in allen Konfigurationen drin sein.

Zudem hat Microsoft eine Reihe neuer Surface Pro X-Accessoires vorgestellt, zu denen ein Designer Compact Keyboard, ein Number Pad, neue Display Adapter und neue Mäuse gehören.

Auslieferung ab 13. Oktober

Sowohl der Surface Laptop Go auch auch das neue Surface Pro X lassen sich ab sofort vorbestellen und gehen am 13. Oktober offiziell in den Handel.