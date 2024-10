Stundenplan- und Hausaufgaben-App „Subjects“ jetzt auf Deutsch

Die Stundenplan- und Hausaufgaben-App Subjects ist jetzt auch in einer deutschen Sprachversion erhältlich. Die neben dem Mac und iOS-Geräten auch für die Apple Vision Pro optimierte Anwendung sieht sich als Produktivitätswerkzeug für Schüler und Studierende.

Subjects hat den Anspruch, alle relevanten Informationen übersichtlich zu präsentieren und will ihre Nutzer dabei unterstützen, ihren Schul- oder Studienalltag möglichst effizient zu organisieren. So ermöglicht es die Anwendung, aktuelle und bevorstehende Unterrichtsstunden stets im Blick zu behalten. Die in Subjects integrierte Stundenplanverwaltung bietet beispielsweise die Möglichkeit, Wiederholungsregeln für wiederkehrende Unterrichtsstunden festzulegen und diese mit individuellen Beschreibungen zu versehen.

Zudem soll die Subjects-App bei der Organisation von Hausaufgaben unterstützen und beispielsweise rechtzeitig an bevorstehende Abgaben erinnern. Als weiteres Feature bietet die Anwendung die Möglichkeit zur Verwaltung von Noten. Den Entwicklern zufolge bietet Subjects die Möglichkeit, den GPA oder Notendurchschnitt zu berechnen. Dabei werde jedes Bewertungssystem unterstützt, das weltweit verfügbar ist.

Subjects bietet die Möglichkeit, sämtliche Inhalte zwischen verschiedenen Geräten zu synchronisieren. Allerdings könnt ihr hier nicht auf iCloud setzen, stattdessen bieten die Entwickler einen eigenen Synchronisierungsserver an. Die Datenschutzrichtlinien der in Frankreich ansässigen Entwickler könnt ihr hier einsehen.

Abo, Einmalkauf oder über Setapp

Subjects lässt sich kostenlos laden und über sieben Tage hinweg ausprobieren. Wenn man die App dauerhaft verwenden will, hat man die Wahl zwischen einem Abo-Modell zu 2,49 Euro im Monat oder 11,99 Euro im Jahr oder einem Einmalkauf zum Preis von 34,99 Euro.

Nutzer der Software-Flatrate Setapp können die Anwendung im Rahmen dieses Abonnements ohne weitere Kosten verwenden.